مال وأعمال

حققت شركة المنار للتمويل والاجارة أرباح الفترة 471.93 ألف دينار (1.56 مليون دولار)؛ مقابل أرباح بقيمة 250.85 ألف دينار (827.26 ألف دولار) بالربع الثالث من عام 2018.

وبحسب نتائج الشركة للبورصة فقد ارتفعت أرباح الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 88.1 في المئة على أساس سنوي.

وحققت الشركة أرباحاً بقيمة 1.07 مليون دينار في تسعة الأشهر الأولى من العام الجاري؛ مقابل أرباح بنحو 925.21 ألف دينار في الفترة المماثلة من العام الماضي، بارتفاع نسبته 15.7 في المئة.

وقالت الشركة في بيان للبورصة ان ارتفاع الأرباح خلال فترات المقارنة يعود الى الانخفاض في قيمة المُخصصات.

