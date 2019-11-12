مال وأعمال

تحتفي مصر بالذكرى المئة والخمسين لحفر قناة السويس حيث تعد الممر الملاحي الدولي يمثل «شرياناً للحياة» بالنسبة لها وللعالم.

في مقابلة مع فرانس برس، قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس ان الممر المائي الممتد على مسافة 193 كيلومترا والرابط بين البحرين الأحمر والمتوسط، «هو شريان للحياة لمصر وللعالم كله».

واذا كان يُقّر بـ«فضل» الدبلوماسي الفرنسي فرديناند ديليسبس في دعم «فكرة» حفر قناة السويس، فانة يؤكد أنها تدلل على «عبقرية شعب (مصر)» الذي نفذها. وقال ربيع «ربع الشعب المصري (آنذاك) شارك في حفر قناة السويس. وحفرها حوالي مليون مواطن وتعداد الشعب وقتها كان 4،5 ملايين مواطن».

وبحسب ربيع فان «ما بين 100 الى 120 ألف مصري استشهدوا في حفر القناة».

ويعتقد الفريق أسامة ربيع أن «حفر قناة بطول 162 كيلومتراً في عشر سنوات بأدوات بدائية كان معجزة بكل المقاييس».

وقال «هذا فخر لنا لأن معناه أن الشعب المصري عندما يصر على تنفيذ مهمة فانه ينفذها على أكمل وجه».

ولا يتوقف رئيس هيئة القناة طويلا أمام التاريخ ويركز على حفر «قناة السويس الجديدة» في عام 2014/2015 وهي بمثابة فرع جديد للقناة تم الانتهاء منه خلال عام واحد بتعليمات من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. ويؤكد ربيع أن المصريين «اشتروا شهادات (اصدرت خصيصا لتمويل الفرع الجديد للقناة) ب 64 مليار جنيه (قرابة 4 مليارات دولار) في ثمانية أيام فقط». ولا يتردد رئيس هيئة القناة في عرض الفوائد التي نتجت عن انشاء الفرع الجديد مشيرا الى أن زمن عبور القناة انخفض الى النصف، من 22 ساعة الى 11 ساعة، كما أن عدد السفن التي تعبر يوميا ارتفع ليبلغ بين 60 و65 سفينة في المتوسط مقابل من 40 الى 45 في المتوسط سابقا.

وساعد توسيع القناة عبور حاملات الحاويات، التي تمثل نصف السفن التي تمر من هذا الممر المائي، ذات الحمولات الكبيرة.

كما أصبح بوسع ناقلات نفط عملاقة حمولتها 200 ألف طن عبور القناة.

ويقول ربيع «قمنا بحفر 6 أنفاق أسفل قناة السويس لكي يصبح العبور من والى سيناء أسهل».

ويضيف «كنا (من قبل) نتكلم عن التنمية في سيناء لكن من دون اتخاذ خطوات جدية بسبب عدم وجود ربط (جغرافي من خلال الطرق)، الآن أصبح لدينا أنفاق وجسور اضافة الى المراكب التي تقوم برحلات بين ضفتي القناة».

وأنشأت الحكومة المصرية جهازا مستقلا هو هيئة تنمية قناة السويس لكي لا تكون القناة مجرد ممر ملاحي لعبور السفن وانما منطقة خدمات وتجارة ما يؤدي الى تحقيق تنمية اقتصادية في المنطقة.

ويشير الفريق ربيع الى مشروعات عدة يجري العمل على انشائها في مجالات تموين السفن وتجميع السيارات اضافة الى صناعات دوائية.

أما عن تأمين القناة فالفريق ربيع يشدد على أنها «مؤمنة تأمينا ممتازا» من قبل الجيش.

ويوضح أن «القوات الجوية والقوات البحرية وقوات الدفاع الجوي تتولى تنفيذ خطة تأمين محكمة».

