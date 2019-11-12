عربيات ودوليات

بغداد – واشنطن – الوكالات: أيدت واشنطن «خارطة طريق» اقترحتها الأمم المتحدة لاحتواء الأزمة في العراق الذي تتصاعد فيه حدة الاحتجاجات واعداد القتلى ودعت الادارة الاميركية بغداد لوقف العنف ضد المحتجين وإجراء انتخابات مبكرة في حين شكك المرجع الديني الاعلى آية الله علي السيستاني في جدية القوى السياسية في الاستجابة الى مطالب المتظاهرين.

وأعرب البيت الأبيض في بيان عن قلق الولايات المتحدة إزاء استمرار الهجمات ضد المتظاهرين ونشطاء المجتمع المدني والإعلام في العراق وكذلك القيود المفروضة على الإنترنت وقال إن «العراقيين لن يقفوا مكتوفي الأيدي بينما يستنفد النظام الإيراني مواردهم ويستخدم المجموعات المسلحة وحلفاءه السياسيين لمنعهم من التعبير عن آرائهم» وأشار إلى أن الولايات المتحدة «تنضم إلى بعثة المساعدة التابعة للأمم المتحدة في العراق في دعوة الحكومة العراقية إلى وقف العنف ضد المتظاهرين والوفاء بوعد الرئيس العراقي برهم صالح بتمرير الإصلاح الانتخابي وإجراء انتخابات مبكرة» داعيا «المجتمع الدولي إلى الانضمام إلى الولايات المتحدة في بناء مستقبل أفضل للشعب العراقي».

الى ذلك قالت ممثلة الأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، إن «المرجعية الدينية في العراق أكدت أن عجز السلطات العراقية عن تلبية مطالب المحتجين ضدها يتطلب سلوك طريق آخر».وفي مؤتمر صحافي عقب لقاء السيستاني، في النجف نقلت المبعوثة الاممية عن المرجع الديني قوله «إن لم تكن الرئاسات الثلاث قادرة على تحقيق مطالب المتظاهرين فلا بد من سلوك طريق آخر» وتابعت أن «المرجعية تؤكد أن المتظاهرين لايمكن أن يعودوا إلى منازلهم إلا بعد تحقيق جميع مطالبهم».وأكدت أن البعثة الاممية «تتابع ما حصل خلال الاسابيع الماضية وهو نتيجة غضب وسخط كبيرين في الشارع لعدم تقديم الخدمات لمدة 16 سنة فلدى الناس امال كبيرة بتحقيق المطالب».

وقبل لقائها مع السيستاني طرحت بعثة الأمم المتحدة في العراق خطة لاحتواء الأزمة تضمنت إجراءات فورية وقصيرة ومتوسطة الأمد. وبحسب الخطة فإن «الإجراءات الفورية (أقل من أسبوع) تشمل إطلاق سراح كافة المتظاهرين السلميين وعدم ملاحقتهم، البدء في التحقيق الكامل في حالات الاختطاف والكشف عن هوية من يقفون خلفها، الإسراع في تحديد هوية المسؤولين عن استهداف المتظاهرين، محاكمة ومعاقبة المسؤولين عن الاستخدام المفرط للقوة أو المتسببين بأعمال العنف الأخرى، دعوة كافة الأطراف الإقليمية والدولية علنا لعدم التدخل في الشؤون الداخلية للعراق واحترام سيادته».أما الإجراءات قصيرة الأمد (خلال أسبوعين) فتشمل الإصلاح الانتخابي حيث سيتم الانتهاء من وضع إطار قانوني موحد له واستكمال الإجراءات البرلمانية في أقرب وقت ممكن، وإصلاح قطاع الأمن، حيث سيتم حظر أي أسلحة خارج سيطرة الدولة، وكذلك إجراءات لمحاربة الفساد من خلال كشف المصالح المالية للنخبة السياسية داخل البلاد وخارجها سواء أكانت بأسمائهم أو تحت أسماء أخرى ولفتت إلى أن «الإجراءات متوسطة الأمد (خلال شهر إلى ثلاثة أشهر) يجب أن تشمل مراجعة الدستور وقيام هيئة النزاهة بإحالة قضايا الفساد إلى مجلس القضاء الأعلى أو المحكمة المركزية لمكافحة الفساد، ومساءلة ومحاكمة كافة المسؤولين الذين يثبت فسادهم، سن عدد من القوانين منها «من أين لك هذا؟ وقانون المحكمة الاتحادية وقانون الضمان الاجتماعي وقانون حل أزمة السكن، وقانون النفط والغاز، وتعديل قانون تشجيع الاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص.

