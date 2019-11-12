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بغداد – الوكالات: أعلنت كتلة تحالف «سائرون» النيابية في العراق المضي في إجراءات استجواب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي على خلفية سقوط مئات القتلى والجرحى في احتجاجات شعبية عارمة تشهدها البلاد منذ مطلع الشهر الماضي.

وقال المتحدث باسم كتلة «سائرون» حمد الله الركابي في بيان، امس «الكتلة النيابية لتحالف سائرون تعلن وبكل وضوح المضي بإجراءات استجواب رئيس مجلس الوزراء وفق الأطر الدستورية والقانونية والنظام الداخلي لمجلس النواب». وأضاف بيان الكتلة، التي يتزعمها مقتدى الصدر «مواقفنا مبنية على ما يتناسب مع مصالح الشعب، ومطالب المتظاهرين المشروعة، ولا يمكن أن نساوم أبدا على الثوابت الوطنية والإنسانية».

ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر الماضي احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة.

وأعلن في مفوضية حقوق الإنسانية العراقية أول، أمس الأحد، أن حصيلة الضحايا منذ بدء الاحتجاجات في العراق مطلع أكتوبر الماضي، بلغت أكثر من 319 قتيلا، بينهم 13 من قوات الأمن، وأكثر من 15 ألف مصاب.

