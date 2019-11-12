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بيروت - الوكالات: أعلن رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، امس تأجيل جلسة مجلس النواب التي كانت مقررة اليوم إلى 19 نوفمبر الحالي، بنفس جدول الأعمال وذلك لـ «اسباب امنية» واثار بند يتعلق باقرار قانون عفو في الجلسة استياء الشارع فيما اعتبر المحتجون ان المشروع يهدف الى العفو عن المتهمين بجرائم فساد لانقاذهم من المحاسبة.

وقال بري في مؤتمر صحافي عقد عقب اجتماع كتلة «التنمية والتحرير» النيابية، إن الحملة ضد عقد جلسة نيابية تهدف إلى الابقاء على الفراغ السياسي. وكان النائب ياسين جابر، عضو كتلة التنمية والتحرير التي يرأسها رئيس البرلمان، رئيس حركة أمل نبيه بري، تقدم باقتراح قانون معجل مكرر يتعلّق بمنح العفو العام عن عدد من الجرائم المرتكبة.وأثار هذا الاقتراح انتقادات من ناشطين ومجموعات حقوقية، رأت فيه التفافاً على مطالب المتظاهرين بالاصلاح، ومحاولة لتحقيق مكاسب سياسية واستمالة فئات معينة. وبحسب المحامي نزار صاغية، المدير التنفيذي للمفكرة القانونية، يشمل العفو «جرائم استغلال النفوذ والوظيفة والإهمال وتبديد الأموال العامة والجرائم البيئية».

في غضون ذلك اكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة امس المحافظة على سعر صرف العملة المحلية وعلى اموال المودعين والودائع في المصارف. وقال في مؤتمر صحافي «اننا امام مرحلة جديدة سنحافظ فيها على سعر صرف الليرة والمصارف تتعاطى بالسعر الذي اعلنه مصرف لبنان وامكاناتنا متوفرة لذلك والهدف الاساس الثاني حماية المودعين والودائع وهذا موضوع اساس ونهائي واخذنا ما يقتضي من اجراءات حتى لا يكون هناك خسائر يتحملها المودعون». ويحدد مصرف لبنان السعر الرسمي لصرف الدولار مقابل 1508 ليرات بينما لدى الصيارفة يرتفع اكثر بكثير. واكد سلامة ان «لا اقتطاع من الودائع ابدا والالية التي وضعناها هي لحماية المودع من خلال عدم تعثر اي مصرف وقد اعلمنا المصارف بانها تستطيع الاستلاف من مصرف لبنان بالدولار ولكن هذه الاموال غير قابلة للتحويل الى الخارج انها للاستعمال في لبنان فقط». وقال «نحن في اقتصاد مدولر (نسبة إلى الدولار) لذا الليرة اللبنانية وثباتها عنوان ثقة لاستمرار دخول الدولار الى لبنان مشيرا الى دور الهندسات المالية التي جرت في العام 2016 والتي سمحت بتكوين احتياطات كبيرة دعمت الليرة وساعدت بتطبيق المعايير الدولية للعمل المصرفي» وامتلاك مصرف لبنان احتياطي نقدي يمكن استخدامه فورا بمقدار 30 مليار دولار.

وكان المجلس التنفيذي في اتحاد نقابات موظفي المصارف قد اعلن امس الاضراب في القطاع المصرفي والدعوة الى التوقف عن العمل من صباح اليوم «حتى عودة الهدوء الى الأوضاع العامة التي يحتاجها القطاع المصرفي لمعاودة العمل بشكله الطبيعي المعتاد».

