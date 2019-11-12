عربيات ودوليات

بيروت – الوكالات: دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، امس إلى تشكيل حكومة لبنانية جامعة لا تستثني الحراك الشعبي. وأعلن بري، في مؤتمر صحافي عقد عقب اجتماع كتلة «التنمية والتحرير» النيابية، تأجيل جلسة مجلس النواب التي كانت مقررة اليوم.

وقال «ما معنى رفض الجلسة التي أغلب جدول أعمالها مطالب شعبية يرفعها الحراك ذاته».

وتابع بري «ندعو إلى تشكيل حكومة جامعة لا تستثني الحراك الشعبي». وحول عقد جلسة اليوم قال بري «من واجبي كرئيس للبرلمان التمسك بالأمن ولهذا السبب قررت إرجاء جلسة الغد إلى الثلاثاء المقبل». ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر احتجاجات شعبية واسعة ومستمرة تطالب بإجراء انتخابات مبكرة، وإلغاء نظام المحاصصة الطائفية في السياسة، ما أدى إلى استقالة رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري.

