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رام الله- كونا: أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس امس تمكسه بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية بشكل متتال في الاراضي الفلسطينية بما فيها غزة والقدس.وقال عباس في كلمة القاها في مهرجان نظم بمقر الرئاسة الفلسطينية بمناسبة الذكرى الـ15 لوفاة الرئيس الفلسطيني السابق ياسر عرفات «هذه الايام قررنا ان نذهب الى الانتخابات التشريعية ومن ثم الرئاسية وهذه الانتخابات يجب ان تعقد في غزة والقدس».واضاف «وبدون ذلك لا توجد انتخابات ونحن ننتظر ونأمل ان يأتي الجميع بجواب واحد موحد ان يكونوا على قدر المسؤولية ان يقولوا نعم للانتخابات لانها تحمي شرعيتنا ووجودنا وقضيتنا».واوضح «من هو حريص على القضية والوجود فليسر في هذه الانتخابات ونحن تحت كل الظروف سائرون بها لتحقيقها ثم لنحقق املنا وحلمنا وهو الدولة الفلسطينية المستقلة وتقرير المصير والعودة الى ارض الوطن». وكانت حركة «حماس» اعلنت الاحد موافقتها على رسالة عباس التي ارسلها الى رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر لتسلميها الى الفصائل بشأن الانتخابات. واكدت الرسالة ان اجراء الانتخابات سيتم وفقا لقانون التمثيل النسبي الكامل واصدار مرسوم رئاسي اولا ومن ثم عقد لقاء وطني يناقش مختلف القضايا المتعلقة بالعملية الانتخابية.واعتبرت «حماس» ان قانون التمثيل النسبي واصدار المرسوم الرئاسي قبل اللقاء الوطني لن يكونا بمثابة عقبة امام الانتخابات.من جانبه قال عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» حسين الشيخ ان المطلوب من حماس «الرد الخطي على رسالة الرئيس اسوة بباقي الفصائل».