عربيات ودوليات

عواصم – الوكالات: طالب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف امس سورية ببسط سيادتها على جميع اراضيها بما في ذلك المناطق النفطية. ونقلت وكالة «انترفاكس» الروسية للأنباء عن لافروف القول خلال مؤتمر صحافي عقده في العاصمة الارمنية يريفان «ان روسيا تصر على ضرورة وضع جميع المناطق بما في ذلك الحقول النفطية التي تسيطر عليها القوات الاميركية تحت سيادة الدولة السورية». واضاف «سوف نعمل على تحقيق هذا الهدف باصرار وبشكل فعال» موضحا «ان من شأن ذلك ان يساعد في القضاء على الارهاب وتحقيق التسوية السياسية». ووصف لافروف استيلاء القوات الاميركية على منابع النفط في سورية بانه «عمل غير شرعي يشكل عاملا لاثارة التوتر في المنطقة ولا يساعد على تسوية الوضع هناك».

في المقابل أعلن رئيس هيئة أركان الجيش الأميركي أن عديد الجنود الأميركيين في شمال سورية سيستقر على الأرجح عند نحو 500 عنصر وذلك بعد أسابيع من اعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحابا أميركيا كاملا من البلاد. وفي تصريح لشبكة «ايه بي سي» الأميركية قال رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأميركي الجنرال مارك ميلي «سيكون هناك أقل من ألف (عنصر) بالتأكيد»، مضيفا أن الرقم سيراوح على الأرجح ما بين 500 و600 عنصر. والشهر الماضي أثار اعلان ترامب المفاجئ انسحابا كاملا من سورية ردود فعل منددة في الولايات المتحدة وخارجها، واعتبر محللون أن من شأن ذلك أن يسمح بعودة تنظيم «داعش» الى الساحة وأن يعرّض المقاتلين الأكراد المتحالفين مع الولايات المتحدة في سورية لخطر اجتياح تركي. وعاد الرئيس الأميركي لاحقا جزئيا عن قراره معلنا ابقاء عدد قليل من الجنود في المنطقة لحماية الآبار النفطية. وقال ميلي الذي قاد سابقا القوات الأميركية في أفغانستان والعراق لشبكة «ايه بي سي» ان «من الأهمية بمكان أن يبقى جنود أميركيون في سورية ما دام تنظيم «داعش» لايزال هناك». وأوضح «لا يزال هناك مقاتلون للتنظيم» مضيفا «ما لم تتواصل الضغوط، مالم نبق متيقظين ازاء هذه المجموعة، سيكون هناك احتمال جدي أن يعود «داعش» للظهور على الساحة». ولدى سؤاله عن العملية العسكرية التي أدت الى مقتل زعيم التنظيم أبي بكر البغدادي في 26 أكتوبر قال الجنرال ميلي ان هذا الأمر أحدث «خللا كبيرا في التنظيم». واوضح أن الولايات المتحدة تمتلك قدرا كبيرا من المعلومات حول خليفته أبي ابراهيم الهاشمي القرشي. وتابع الجنرال الأميركي «متى سنحت الفرصة سنلاحقه».

