عربيات ودوليات

موسكو- الوكالات: اعلن الرئيس السوري بشار الأسد أن انتخابات الرئاسة في البلاد في عام 2021 ستكون «مفتوحة» أمام أي شخص يريد الترشح وانها ستشهد مشاركة العديد من المتنافسين. وأدلى الأسد بهذه التصريحات في مقابلة بثتها امس قناة (آر. تي) التلفزيونية التي تمولها الدولة في روسيا. وكان الأسد قد واجه منافسين اثنين في انتخابات عام 2014 التي حقق فيها فوزا ساحقا والتي وصفها منافساه بأنها مسرحية. وقال الأسد «كنا في المرة الماضية ثلاثة وهذه المرة بالطبع سيكون لدينا كل من يريدون الترشح. سيكون هناك العديد من المرشحين».

من جهة ثانية قال الرئيس السوري ان زعيم تنظيم «داعش» الارهابي المقتول، أبو بكر البغدادي، كان في السجون الأميركية وتحت اشرافهم وهم من أطلق سراحه، وبالتالي ماكانوا ليطلقوا سراحه دون أن يكلفوه بأي دور.

وتابع «لقد تم اعداده من قبل الأمريكيين للعب ذلك الدور، ونحن لا نصدق هذه القصة الأخيرة حول قتله. قد يكون قتل، لكن ليس كما ذكروا». وأضاف الأسد «نحن لسنا جزءاً من أي عملية. فليس هناك أية علاقة بين أي مؤسسة سورية وأي مؤسسة في الولايات المتحدة. وليس لدينا علاقات مع معظم الدول الغربية التي تلعب دوراً مباشراً ضد سورية».

وشرح الأسد لماذا لا تغضب بلاده بشدة على «سرقة واشنطن نفطها» بالقول «بالطبع نحن غاضبون، وكل سوري غاضب بالتأكيد... هذا نهب، لكن لا يوجد نظام ولا قانون دولي».

