عربيات ودوليات

عواصم – الوكالات: باشرت تركيا امس ترحيل عناصر تنظيم «داعش» الاجانب الذين تعتقلهم، معلنة ابعاد أميركي على أن يتم قريبا ابعاد 24 آخرين بينهم 11 فرنسيا و10 ألمان. وأعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية اسماعيل كاتاكلي امس ان «مقاتلا ارهابيا أميركيا رحل من تركيا بعد اتمام الاجراءات» دون تحديد الوجهة.

وتابع أن جهاديا ألمانيا وآخر يحمل الجنسية الدنماركية سيرحلان الى بلديهما. وأضاف «تم أيضا انجاز برنامج ترحيل سبعة مقاتلين ارهابيين أجانب من أصل ألماني في مراكز الترحيل وسيبعدون في 14 نوفمبر»، وفق ما نقلت عنه وكالة الأناضول الرسمية. وتتخذ حاليا اجراءات لترحيل 15 جهاديا قريبا: 11 فرنسيا وألمانيين وايرلنديين بحسب المصدر نفسه. وأعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الجمعة أن تركيا أسرت 287 شخصا من التنظيم فروا من السجون بعد أن شنت تركيا هجومها في سورية. الى ذلك اكد مستشار الامن القومي الأميركي روبرت اوبراين أن الولايات المتحدة حريصة على تحالفها مع تركيا على وقع استمرار التوتر بين واشنطن وانقرة على خلفية صفقة الصواريخ الروسية. وأكد أوبراين لشبكة «سي. بي. اس» أن «تركيا عضو في حلف شمال الأطلسي «ناتو».. انها تؤدي دورا جيوسياسيا مهما بالنسبة لأصدقائنا في أوروبا وبالنسبة لنا.. لذا فان خسارة تركيا كحليف لن تكون أمرا جيدا لا بالنسبة الى اوروبا ولابالنسبة الى الولايات المتحدة».

وتعليقا على شراء انقرة لمنظومة «اس 400» الروسية المضادة للصواريخ أكد أوبراين «اذا لم تتخلص تركيا من صفقة صواريخ «اس 400» فهذا يعني أنه من المحتمل أن تكون هناك عقوبات وستشعر تركيا بتأثير تلك العقوبات» وأضاف «لقد أوضحنا ذلك تماما للرئيس التركي رجب طيب أردوغان».

ودأبت تركيا على التلويح باعادة المعتقلين «الدواعش» كلما ساءت العلاقة مع العواصم الغربية، وهذا ما حصل، مؤخرا، بعدما دانت الدول الأوروبية العدوان التركي على شمال شرقي سورية، بذريعة وجود صلات بين وحدات حماية الشعب الكردية وحزب العمال الكردستاني الذي تدرجه أنقرة في قائمة المنظمات الارهابية.

ويرى متابعون أن تركيا التي تلقي باللوم على الأوروبيين، هي التي سهلت عبور الآلاف من المقاتلين الأجانب الى سورية، عن طريق الحدود المشتركة، بعد الأحداث التي تلت سنة 2011، لكن أنقرة تصور نفسها، اليوم، بمثابة ضحية للمتشددين، رافضة أن تتحمل مسؤولية الأخطاء الاستراتيجية التي وقعت فيها.

على صعيد آخر قال مجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد امس انه أعد اطارا لفرض عقوبات على تركيا ردا على «أنشطة الحفر غير المصرح بها في شرق البحر المتوسط». وقال المجلس في بيان على هامش اجتماع في بروكسل ان «الاطار سيمكن من فرض عقوبات على الأفراد أو الكيانات المسؤولة عن أنشطة الحفر غير المصرح بها في شرق البحر المتوسط أو يشاركون فيها» واضاف أن العقوبات ستشمل حظر السفر الى الاتحاد الأوروبي وتجميد الأصول للأشخاص وتجميد الأصول للكيانات بالاضافة الى منع الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي من تقديم أموال لأولئك المدرجين في القائمة.

