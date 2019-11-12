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لاباز- أ. ف. ب: أعلن الرئيس البوليفي ايفو موراليس استقالته من منصبه بعد موجة احتجاجات شديدة على اعادة انتخابه مستمرة منذ ثلاثة أسابيع. وقال موراليس (ستون عاما) عبر التلفزيون «أستقيل من منصبي كرئيس». بدوره، اعتبر نائب الرئيس ألفارو غارسيا لينيرا الذي استقال أيضا من منصبه أن «الانقلاب وقع». أما المعارض كارلوس ميسا الذي خسر الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية السابقة، فعلق على استقالة الرئيس بالقول «لقد أعطينا درسا للعالم. ستكون بوليفيا بلدا جديدا». وغصت ساحة موريللو في لاباز، المقابلة للقصر الرئاسي بمئات البوليفيين الذين أتوا للاحتفال باستقالة موراليس وعلى بُعد خطوات قليلة، في احدى زوايا ساحة موريللو، كانت وحدة من الشرطة أعلنت تمردها ضد الرئيس تحتفل بجانب المتظاهرين اثر اعلانه الاستقالة. ويحكم موراليس بوليفيا منذ العام 2006، وكان الجيش والشرطة طالباه في وقت سابق بالتنحي. وعرضت المكسيك الأحد تقديم اللجوء لموراليس بعد استقالته من منصبه. لكن الرئيس المستقيل قال ان مذكرة توقيف «غير قانونية» قد صدرت بحقه. وكتب موراليس على تويتر «أُعلن للعالم وللشعب البوليفي أن ضابط شرطة قال علنا انه تلقى تعليمات بتنفيذ أمر اعتقال غير قانوني صدر بحقي». وأضاف «بالطريقة ذاتها هاجمت مجموعات عنيفة منزلي. الانقلابيون يُدمرون دولة القانون».