عربيات ودوليات

كشف برلمانيون مصريون أن رئيس الوزراء سوف يصدر خلال أيام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المعروف اعلاميا بـ«جرائم الانترنت»، حيث أوضح النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات البرلمانية، أن وزارة الاتصالات انتهت من اعداد اللائحة تمهيدا لاصدارها قريبا موضحا أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، من أهم التشريعات التي من شأنها ضبط الفضاء المعلوماتي، والتعامل مع حرب الشائعات التي يتم ترويجها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الالكترونية.

وأضاف بدوي، أن القانون يواجه بالحسم جميع الجرائم الالكترونية الممكن ارتكابها، سواء سرقة الحسابات أو الاعتداء على البيانات أو المواقع الخاصة أو المملوكة للدولة وأيضا من تركيب الصور واستغلال تلك الخاصة بالفتيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتوظيفها بشكل سيئ، بالاضافة التصدي للهاكرز (القراصنة) ونشر الإشاعات التي من شأنها الاضرار بالأمن القومي. ولفت بدوي، الى أن القانون أيضا يتصدى لعمليات النصب والابتزاز الالكتروني، وذلك بعقوبات تصل للحبس والغرامة، وأشار بدوى، الى أن هذا القانون انتظره المواطن في الشارع طويلاً، وسيتم تفعيله بقوه خلال الفترة القادمة لاسيما بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون. فيما قالت النائب مي بطران وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، انّ قانون جرائم الانترنت الجديد يوازن تماما بين حرية التعبير عن الرأي والحفاظ على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وأضافت أنّ الثورة التكنولوجية، جعلت من كل فرد صحافي واعلامي يمكنه من خلال هاتفه والضغط على زر واحد، نشر ما يريد على منصات التواصل الاجتماعي، سواء كانت صور أو رأي، ومن هنا جاءت أهمية قانون جرائم الانترنت الذي أقره مجلس النواب لتنظيم الأمر بشكل متوازن.

وتنص المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، على: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو باحدى العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الالكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات الى نظام أو موقع الكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو النشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة».

