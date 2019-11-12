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مقتل خفيرين ومواطن شمال القاهرة


نفى مصدر أمني مسؤول في وزارة? الداخلية المصرية، صحة ما تردد حول إطلاق النار على كمين أمني بالقليوبية شمال القاهرة، وقال المصدر إن حقيقة الواقعة هي حدوث إطلاق نار على خفيرين كانا متواجدين بصحبة مواطن بمنطقة زراعية بكفر الحصافة مركز طوخ قليوبية، وفر مرتكبو الواقعة هاربين ، وأسفر الإطلاق الناري عن وفاة الخفيرين والمواطن.
وكانت مديرية أمن القليوبية تلقت إخطارا بإطلاق مسلحين مجهولين النيران في قرية كفر الحصافة بطوخ، وانتقلت الأجهزة الأمنية وعلى رأسها اللواء هشام سليم، مدير مباحث القليوبية، وتبين أن الجناة فروا هاربين بعد إطلاق النيران، وتقوم الأجهزة الأمنية بتمشيط المنطقة في محاولة لضبط الجناة، وتم فرض طوق أمني على المنطقة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق.


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