آراء

ومازال مسلسل الإهمال في وزارة الصحة مستمراً فمن بديهيات الأمور أن تحاط مباني المستشفيات والمستوصفات بحلة خضراء تستخدم كممشى للمرضى والزائرين وأيضاً وجود هذه المسطحات الخضراء ضروري في تنقية الأجواء بجوار المستوصفات والمستشفيات إلا أنه في بلدنا الكويت لا نجد لذلك أثراً أبدا فإن حالة حدائق المستشفيات والمستوصفات في الكويت تئن من الإهمال وغير منظمة، بالإضافة إلى عدم استغلال الاراضي الخالية المحيطة بكل من مستشفى الصباح، ومستشفى العدان ومستشفى الفروانية وذلك لتصبح منتزهات للمرضى لما لها من فوائد علاجية وأيضاً حاجة المرضى لها حيث ان قضاء بعض الوقت وسط المساحات الخضراء قد يساعد من يعانون أمراضاً نفسية في تخفيف قلقهم كما أن تشجير المساحات الخالية فيه منظر جمالي للمستشفى ولكن للاسف الشديد تحولت أركان وجوانب المستشفيات إلى أماكن خربة مهملة تلقى فيها النفايات وبالتالي تحولت إلى مصدر إزعاج للمرضى بدلا من أن تكون ذات مردود إيجابي حيث هناك زراعات لأشجار عشوائية مهملة هنا وهناك أمام واجهات المستشفيات وبالتالي تحولت بعض الأماكن إلى تجمعات للحشرات والنمل بالاضافة الى البكتيريا.

أيضاً من صور الأهمال عدم وجود أماكن انتظار تليق بالمراجعين فكل ما تراه مجرد كراسي متهالكة فوقها مظلات من الكيربي وتنبعث الروائح الكريهة من جنبات الممرات والطرقات.

ومن صور الأهمال المستمرة أيضاً استياء جميع مرتادي المستشفيات من حالة مواقف السيارات إذ ان الازدحام في المواقف أصبح لا يطاق فمن العجيب أن يكون لمستشفى يخدم منطقة كبيرة مثل مستشفى الفروانية مدخل ومخرج واحد فهناك ضرورة لايجاد أكثر من مخرج ومدخل في ظل تزايد أعداد المراجعين فبقاء المواقف على حالها من دون توسعة أو بناء مواقف اخرى من شأنه أن يفاقم المشكلات من تأخر الموظفين عن دواماتهم علاوة على تأخر الكوادر الطبية.

إن هناك ضرورة ملحة في التركيز على الخدمات الصحية واعطائها الأولوية وايجاد حلول سريعة وفاعلة للمعاناة التي نلاقيها من هذا القطاع.

كما أن وزارة الصحة عليها مسؤولية كبيرة في حل مشكلة المواقف الخارجية لمرتادي المستشفيات وعليها أيضاً مسؤولية بضرورة الاهتمام بالمساحات الخالية الجرداء المهملة حول المستشفيات وذلك بضرورة زراعتها والاهتمام بتوفير أجواء نقية.

حفظ الله الكويت وأميرها وأهلها من كل مكروه

fayhan@annaharkw.com Twitter: @fahan_alazmi