سياحة وسفر

تعيش نوارا إليا في الوقت الحالي بدايات أيامها الشتوية، حيث زاد تساقط الثلوج المدينة جمالا على جمالها الطبيعي الآسر فتبدو كعروس فاتنة بلباسها الأبيض الناصع ، تمنح أهلها وزوارها أجواء فرح تشبه ما شاهدوه على شاشات التلفزيون وما قرأوه في الروايات.

تتموقع المدينة صاحبة الضجيج الهادئ وبلدة الأصالة والمعاصرة في دمج رائع لمتناقضات الحياة الريفية والمدنية والتي اطلق عليها العديد من الأسماء ومنها مدينة النور وإنكلترا الصغيرة، وعاصمة الهضاب والضباب لعلو موقعها فوق سطح البحر بنحو ستة آلاف و182 قدما ووجودها على قمة جبل بيدوروتالاجالا اعلى قمة في سريلانكا علاوة على اسم «بلد نهاية الكون « لان الواقف على اعلى نقطة في قمته لا يشاهد الأرض مما أعطاها مكانة مهمة جغرافيا وتاريخيا،حيث تعتبر من بين أقدم المدن الاسيوية إن لم يكن في العالم، فقد أثبتت الاكتشافات الأثرية الحديثة وجود حضارات تعود إلى الإنسان البدائي، وقد مرت عليها كل غزوات وحضارات العالم لكنها ظلت مغمورة حتى اكتشفها السير البريطاني صامويل بيكر في عام 1819 مكتشف منابع نهر النيل، وانشأ فيها قرية بريطانية لاتزال آثارها موجودة حتى يومنا هذا وما تزال شواهد معمارهم موجودة حتى اليوم، بعدما وجدوا فيها المنطقة المثالية للراحة والاستجمام بما حباها الله من ينابيع معدنية وأنهار وهواء ناعم، إلى جانب خصوبة الأرض، فقد كانوا يسمونها مطمورة اسيا ومن هذه الصفة استمدت تسميتها التي تعني الأرض الحبلى دائما بالخضار.

تتميز أجواء البلد بالألعاب بإحساس وردي شبيه بقرى إنكلترا، وبالرغم من أنها تأتي بأطراف سريالية تحدث ارتباكاً، تطلق ثلاث عجلات أزيزاً شبيهاً بهواتف الصناديق الحمراء في الماضي، وهناك جاموس الماء الملطخ بألوان شبيهة بألوان قوس قزح استعداداً لمهرجان الألوان التايلندي خارج مكتب بريد وردي اللون يعود للعصر الفيكتوري، ويتخذ ملعب الجولف ذو الميل الرائع أشكالاً مختلفة بسلاسة وصولاً إلى مساحة ممتدة من مزارع الشاي، ويتمتع مركز المدينة المترب والصاخب بالنزعة السريلانكية الواضحة، ولكن تحت هذا الغطاء السريلانكي تجد أجنحة فنادق استعمارية ذات طابق واحد وحدائق مسيجة مليئة بالورود.

وشهدت المدينة خلال الفترات القليلة الماضية غزوا متسارعا لمظاهر العصرنة والحداثة، بشكل أضاف اليها جزءاً كبيرا من الجمال حيث اعتبرت عالميا بانها من اكثر المدن في القارة الاسيوية التي مستها التحولات بارزة في الطبيعة الريفية التي مست الكثير من الأرياف. ولعل اجمل ما يميزها ابتسامة شمسها التي تغازل سفوح جبالها الشامخة بعدما خرجت على استحياء من خلف الستائر الفضية للسحاب فرسمت أشعتها على وجه المدينة حالة من الانتعاشة اعادت لنا تفاصيل الشتاء الذي نعرفه في البلاد الدافئة من رائحة المطر واحساس الهواء وهو يراقص الامطار على سطح بياض شوارعها الناصع فكشفت عن مفاتنها وكأنها تريد ان تقول انا هنا لايحجبني مانع ولا يخفيني عائق فانا اقوى من الزمان بغاباتي السندسية وسمائي التي تشبه خيمة لازوردية عالية وشوارعي التي تحفها أشجار الزيتون والجبال.

ونوارا اليا مدينة تعكس خيال البشر في مدينتهم فمن الناس من يبني فيها مدينة من حجر، ومنهم من يبني مدينة من ورق، منهم من يبني مدينة من حب لانها ببساطة تتلاقح فيها العقول المختلفة، وتنسجم فيها الآراء المتنافرة، وتتلاءم فيها القلوب المتباعدة وتساعد على احترام الآخر، أيا كان لونه أو دينه.

وفوق كل هذا هي متسامحة تفتح ابوابها للغرباء وتبتسم بادب في وجوه زوارها وتمنحهم اكلها ومشاريبها وهي كالنساء مجنونة لكن متآلقة بالبهاء، صامتة لكن حكيمة، صاخبة تزدحم في معظم أوقات السنة وفي محتلف الفصول بالزوارالذين يتمتعون بسباقات الخيل، ومسابقات صعود السيارات الرياضية للتلال، ويحتفلون ببداية السنة الجديدة بالحفلات، ويعتمد اقتصاد المدينة في بقية العام على الشاي والخضروات الشتوية والسياحة والمزيد من الشاي.

وتحت عباءتها الخضراء تلتقي كل الديانات والحضارات والثقافات تتحاور في تناغم وتسامح لتثبت هويتها العالمية، كونها مدينة فريدة يجتمع فيها جنبا الى جنب كل الأديان سواء السماوية او الوضعية في ظل تسامح رفيع يعلي وحدة قيم كل ديانة مع القيم الإنسانية العامة

ونوارا اليا مثلها مثل كل المدن لها ذكريات وآمال أشكال وألوان وملامح وهويات، ولكنها لا تبوح مثلما يبوح البشر رغم انها هي امتداد لأعمار الناس وروح المكان تفرض على اهلها ان يكونوا متميزين، وتدفعهم لكي يستمروا في الأمل والعمل لان المدينة تتسع كلما اتسعت أحلام من يسكنها ورغم انها موغلة في القدم الا انها تدفعك الى التفكير في المستقبل ومن اجل ذلك يجب وانت تجول فيها ان تنصت لحديث ذكرياتها جيدا، وتبحث عن اشاراتها بين أزقتها، وعلى صفحات أرصفتها المنتشية بين أوراق الشتاء المكسو باثواب الثلوج.

تعتبر نوارا اليا حاليا قطبا سياحيا واقتصاديا متميزا، فموقعها الجغرافي وقربها من كولمبو ( 190كيلومتر) خاصة بعد ربطها بمشروع الطريق السيار شرق غرب، حيث أصبحت على بعد ساعتين ونصف بالسيارة من العاصمة، فضلا عن طبيعة أراضيها، جعلها قبلة لكثير من المشاريع الاقتصادية المهمة، وخاصة حول ابرز معالمها السياحية التي تشتهر بها كالشلالات والبحيرات الجميلة وجبالها الخضراء التي تكسوها مزارع الشاي الواسعة ومن ابرزها.

بحيرة غريغوري التي تقع في قلب المدينة وتشكل البحيرة والمنطقة المحيطة بها معًا ما يعرف بمنتزه بحيرة غريغوري ويجذب اليها آلاف السائحين بشكل سنوي حيث تحظى بتنوع بيولوجي ملحوظ حيث يعيش فيها مئات أنواع الطيور البرية الجميلة.

وحديقة فيكتوريا وهي غاية في الجمال ممتدة على مساحة حوالي 11 هكتار، هذه الحديقة تعد من اماكن السياحة في نوراليا النشطة بسبب أعداد الزوار الكبيرة حيث يبلغون 200 ألف زائر سنويًا، منهم الأجانب والسياح وكذا السكان المحليين في مواسم الأعياد. وتمتلىء الحديقة بأشجار البلوط والزينة وأيضًا أجمل الزهور والنباتات الغريبة والنادرة والتي تم جمعها من أنحاء العالم.

وشلال لوفرز ليب أو قفزة العشاق يعتبر واحداً من أشهر الشلالات في العالم و يبعد عن مركزها 2 كم وهو عبارة عن مجموعة من التيارات الهادئة تسقط من أعلى جبال سريلانكا. يرتفع شلال لوفرز ليب لحوالي 90 مترًا تستطيع الوصول إلى أعلاه عن طريق درج جانبي طويل يوصلك لأعلى الجبل حيث ستدهش لجمال المكان من حولك.

وحديقة هورتون بلينز الوطنية واحدة من أهم المنتزهات القومية والحدائق شرق مدينة كولومبو السريلانكية، وهي عبارة عن منطقة مرتفعات في وسط سريلانكا تتميز بأجواءها الخلابة ومناظرها الساحرة الجميلة والمراعي الواسعة الممتدة بين الجبال وتتميز بأشجارها الكثيفة التي تنمو بشكل طبيعي.

وحديقة هاكغالا النباتية وتضم أشهر مجموعات الحدائق النباتية في العالم وأكثرها تنوعًا.

