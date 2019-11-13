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لوس أنجلس - «رويترز»: تصدر فيلم المغامرات الحربي التاريخي الجديد «ميدواي» إيرادات السينما بأميركا الشمالية مطلع الأسبوع محققا 17.5 مليون دولار.

والفيلم بطولة وودي هارلسون ولوك إيفانز وماندي مور وباتريك ويلسون ومن إخراج رولان إيمريتش. وجاء فيلم الرعب والإثارة الجديد «دكتور سليب» في المركز الثاني بإيرادات بلغت 14.1 مليون دولار. والفيلم بطولة إيوان مكريغور وريبيكا فيرجسون وكيليج كوران وكليف كورتس ومن إخراج مايك فلاناجان.

واحتل الفيلم الكوميدي العائلي الجديد «اللعب بالنار» (بلاينج ويذ فاير) المركز الثالث بإيرادات بلغت 12.8 مليون دولار.

والفيلم بطولة جون سينا وكيجان-مايكل كي وبريانا هيلدبراند ومن إخراج أندي فيكمان.

وجاء الفيلم الكوميدي الرومانسي الجديد «عيد الميلاد الأخير» (لاست كريسماس) في المركز الرابع مسجلا 11.6 مليون دولار.

