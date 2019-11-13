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يعتبر النجم الإماراتي منصور الفيلي واحداً من أبرز نجوم الدراما في دول المنطقة، وقد استطاع عبر مسيرته أن ينطلق بعيداً إلى فضاءات السينما العالمية، حيث حقق حضوراً لافتاً وثرياً على صعيد مشاركاته في السينما الأميركية والهندية والخليجية والعربية.. وخلال تواجده في الكويت منذ أيام، وضمن فعاليات مهرجان «بي يوند» الدولي للأفلام القصيرة توقفنا معه حيث سلط الضوء في حواره مع «النهار» على جملة من القضايا والموضوعات الفنية.

وفي مستهل حديثه مع «النهار» قال النجم الإماراتي منصور الفيلي:

- قبل كل شيء، بودي أن أقول بان الكويت منصة للإبداع الفني في دول الخليج العربية، عبر ما تمتلك من رصيد ضخم، ومسيرة عامرة بالإنجازات والأجيال التي راحت تثري بعضها الآخر، وتؤكد بأننا أمام حالة إبداعية تتواصل وعلى جملة من القطاعات من بينها السينما والدراما التلفزيونية وغيرها من الفضاءات الإبداعية.. والحديث عن الكويت ومكانتها الفنية والثقافية والإعلامية يحتاج إلى الكثير من الحروف والكلمات والصفحات لأنها تمثل الريادة على صعيد دول المنطقة، ونظل ندين بفضل الكويت التنويري في هذا الجانب.

ويستطرد الفنان منصور الفيلي:

- شاركت منذ أيام في فعاليات مهرجان «بي يوند» الدولي للأفلام القصيرة، والذي تميز بتنظيمه وحضوره الفني الرائع، وأيضاً نوعية الأفلام والفعاليات التي راحت تتواصل وتعمل على تطوير الحوار الفني المشترك.

وعن السينما الإماراتية يقول الفيلي:

- السينما الإماراتية اليوم حاضرة وبتميز في النسبة الأكبر من المهرجانات والملتقيات السينمائية العربية والدولية، وهذا ما يؤكد الدعم والرعاية التي تحـظى بها السينما الإماراتية، والتي تتحرك في مجموعة من المسارات، وفيها ما هو روائي طويل وأيضاً قصير، وأيضاً في ظل دعم الصناديق والمؤسسات الضخمة ومن بينها «تو فورفيفتي فور» وأبوظبي إيمجنيشن و«ستديوهات دبي» وغيرها.

وخلال الفترة القصيرة الماضية أنجزت مجموعة أعمال درامية من بينها الفيلم الكوميدي «شياب شباب» بطولة النجم القديرسعد الفرج الذي يمثل أحد اهرامات الفن الكويتي والخليجي. كما أنجزت فيلم «عموري» والفيلم القصير «ليمون» وقد عرض هذا الأخير في مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي، ومن قبله أنجزت فيلم «مكر» كما صورت الفيلم الروائي العالمي «غير الأسوياء» مع النجم القدير بيرس بروسنان ومن المتوقع أن يعرض الفيلم في نهاية العام الحالي. وقد صور الفيلم في أبوظبي العاصمة، ولي عظيم الشرف أن أمثل الفنانين الإماراتيين والخليجيين في هوليوود، وغيرها من المحافل الدولية.

ويستطرد: كما شاركت في فيلم «خورفكان» المأخوذ عن نص للشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة عضو المجلس الأعلى لدولة الإمارات العربية المتحدة، وبمشاركة حشد من النجوم العرب. ويقول النجم الإماراتي منصور الفيلي: الدعوة اليوم مفتوحة لمزيد من الدعم للمبدعين الشباب لأنهم رهاننا إلى مستقبل الحرفة والسينما على وجه الخصوص. ويختتم البغلي حديثه مع «النهار» بقوله:

- أقرأ حالياً عدداً من النصوص الجديدة وذلك للدورة الرمضانية المقبلة، بإذن الله.

