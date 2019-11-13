إضاءات

نحترم ونقدر الجهود المبذولة التي تقوم بها إدارة المسرح وأيضا المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، لصالح الحركة المسرحية وفرقنا المسرحية الأهلية والخاصة. ولكن دعونا نذهب إلى منطقة إضافية في رصيد تلك التجارب، بالذات، على صعيد المشاركات المسرحية في المهرجانات الخليجية والعربية، والتي نقدرها.. ولكن علينا أن نتجاوز بكل ذلك خصوصا فى ظل الاقتدار والتميز العالي المستوى لعدد من العروض المسرحية التي بات من الضرورة العمل على تصديرها الى فضاءات إضافية ومهرجانات تتجاوز كل ما هو معروف وسبق المشاركة به سنوات بعد أخرى. إن ما تقدمه فرقنا الأهلية على وجه الخصوص، وعبر كوادرها وأجيالها ومبدعيها، بات من الضرورة بمكان أن يحلق الى مناطق أبعد من كل ما هو مستعاد ومكرر. لقد استطاع المسرح في الكويت أن يحقق حضوره الإيجابي واللافت، على الصعيدين الخليجي والعربي، وعلينا اليوم، أن نفكر وبصوت مسموع للانطلاق الى ما هو أبعد. وهنالك اليوم، قائمة طويلة من المهرجانات الدولية، على صعيد المسرح، ما أحوجنا الى أن نصدر إبداعاتنا المسرحية اليها.. وأيضا مبدعينا للاحتكاك..والتحاور والاستفادة. ما أحوجنا إلى أن نفكر بشكل مستقبلي.. من أجل مستقبل مسرحنا ومبدعينا.

وعلى المحبة نلتقي

