إضاءات

?

تتواصل حفلات وليالي «حديقة الشهيد» وأكاديمية «لابا» للفنون الأدائية.. مع الفنان الشاب مطرف المطرف الذي افتتح فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان التراث المعاصر.

وفي أجواء خريفية دافئة ورائعة توافد جمهور كبير ملأ مسرح حديقة الشهيد للاستمتاع بالصوت الشجي وفنون فرقة الماص الشعبية بقيادة المايسترو د. أيوب خضر.

استهل المطرف أمسيته التي امتدت على مدار ساعة ونصف برائعة والده الراحل يوسف المطرف «يا نور العين» ومن بعدها غنى: «لبيه يا فؤادي»، «زينه»، «يا بلواه»، «عال»، «فهموه»، «خساره»، «لا اتهجى»، «منهك غرام»، «ولا راح الأمل»، واختتم بأغنية «ياكويت» التى أهداها إلى شعب الكويت احتفاءً بيوم الدستور الكويتي حيث ردد معه الجمهور كلمات الأغنية مع التلويح بالأعلام.

وعلى هامش الحفل أعلن المطرف عن استعداده لإطلاق أغنية جديدة من كلمات محمد القاسمي، وألحان حامد الحبشي، من اللون الحضرمي، كما يحضر لإطلاق «ميني ألبوم»، من خمس أغان متنوعة ما بين الكويتي والحضرمي. وعن مشاركته في إحياء أولى حفلات مهرجان التراث المعاصر قال: «شرف كبير لي أن أتعاون مع لوياك للمرة الثانية، وفي مناسبة طيبة هو يوم الدستور الكويتي الذي يصادف 11 نوفمبر، وعسى الله يحفظ الكويت وأهلها». يذكر أن مطرف بدأ الغناء في سن صغيرة وشارك في العديد من الجلسات الفنية، كما تعلم العزف على آلة العود، ونجح في تحقيق حضور لافت خلال خمس سنوات، منذ توقيع عقد مع «روتانا». كما حصل على المركز الأول في الغناء في مهرجان الفنون الموسيقية لدول مجلس التعاون الخليجي.

