مال وأعمال

أعلنت «زين» عن وصول المُبادرين المتأهلين في النسخة الخامسة من برنامج Zain Great Idea الى وادي السيلكون الشهير في مدينة سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأميركية، وذلك لخوض غمار المرحلة الثالثة وهي برنامج تسريع المشاريع الناشئة بالتعاون مع شركة Brilliant Lab الكويتية ومؤسسة Mind The Bridge الاستشارية العالمية التي تسعى الى توفير بيئة عملية ذات معايير عالمية للشباب لابتكار وتسريع مشاريعهم الناشئة.

وأوضحت «زين» أن المُبادرين قاموا في الأيام الأولى من وصولهم الى سان فرانسيسكو باستعراض مشاريعهم أمام الادارة العليا في مؤسسة Mind The Bridge وفي مُقدّمتهم مؤسس الشركة ورئيسها التنفيذي ماركو مارينوشي، والذي قام بمشاركة خبراته الاستراتيجية في مجالات الادارة والأعمال مع المُبادرين، هذا بالاضافة لتخصيص يوم كامل قام المُبادرون من خلاله بالالتقاء بمجموعة من روّاد الأعمال المحليين في سان فرانسيسكو، وقاموا بمشاركة خبراتهم الشخصية وقصص نجاحهم معهم.

اختتمت «زين» مؤخراً المرحلة الثانية من البرنامج في الكويت، والتي قامت من خلالها لجنة التحكيم باستقبال ما يقارب 100 مُشارك من المُبادرين الطموحين واختيار 10 مشاريع نهائية منهم للانتقال بهم الى المرحلة الثالثة وهي برنامج تسريع المشاريع الناشئة بالتعاون مع شركة Brilliant Lab ومؤسسة Mind The Bridge.

وبينت الشركة أن المتأهلين العشرة هم فيصل البصري صاحب مشروع Mezan ويوسف الحسيني صاحب مشروع Baims وعبدالوهاب الرفاعي صاحب مشروع Cybersys وريم الفرحان صاحبة مشروع CTC وروان الصباح صاحبة مشروع The Capital ومشاري أمين صاحب مشروع Touch Point ودلال القطان صاحبة مشروع That Designs وفهد البغلي صاحب مشروع The Wish List وماجد الهملان صاحب مشروع Blue Outdoors ومحمد الرقم صاحب مشروع WellbiiON.

وأشارت «زين» الى أن لجنة التحكيم في المرحلة الثانية ضمّت 9 حُكّام من مُختلف التخصصات والخبرات في مجالات ريادة الأعمال، وهم عبدالله الحساوي المُتخصص في ادارة الأصول والنماذج المالية وتقارير الأسهم، وهشام البوساطي مستثمر وأمين صندوق مجموعة Hermes EFG المالية، ومريم سيف الرئيس التنفيذي للاشتمال والتنوع في مجموعة زين، وعبدالعزيز حيات مستثمر وعضو في نادي هارفارد للأعمال فرع الكويت، وعاطف عبدالمجيد المتخصص بريادة الأعمال والخدمات المصرفية الاستثمارية في بيت التمويل الكويتي، وسعود السبيعي المدير التنفيذي للعمليات في شركة الساير للاستثمار، وصادق زبيدي مدير مركز التطوير المهني والتعليم المستمر PACE بجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا GUST، وصالح الشايع مدير الاستثمار البديل في شركة رساميل للاستثمار ومتخصص في مجال التكنولوجيا المالية(Fintech)، ودخيل الدخيل نائب الرئيس التنفيذي في شركة رساميل للاستثمار. واستمرت المرحلة الأولى من البرنامج – وهي مرحلة المعسكر التدريبي – لمدة أربعة أسابيع في مقر «زين» الرئيس، حيث تضمّن المعسكر مجموعة من ورش العمل والدورات التي حاضر فيها نُخبة من الأكاديميين المحليين والعالميين في مجالات ريادة الأعمال من ضمنهم عبدالعزيز اللوغاني الشريك المؤسس لشركة Faith Capital الاستثمارية، وPedram Mokrian دكتور في جامعة ستانفورد الأميركية ومتخصص في الاستثمار وريادة الأعمال، والحارث العطاوي مؤسس ورئيس مجلس ادارة شركة onegcc لريادة الأعمال، وParis de L’Etraz من جامعة IE الأسبانية لادارة الأعمال، والدكتور نايف المطوع مؤسس ورئيس مركز السور للعلاج النفسي، والدكتور عبدالله المطوع صاحب شركة رجيمي لاستشارات نظام الغذاء والتغذية، وخالد المطوع صاحب شركة Pogi للبرمجة، وسامر باقر من شركة Ghalia Tech للدعاية والاعلان، وعاطف عبدالمجيد المتخصص في ريادة الأعمال والخدمات المصرفية الاستثمارية، وسعود السبيعي المدير التنفيذي للعمليات في شركة الساير للاستثمار.