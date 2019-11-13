مال وأعمال

صرح الأمين العام لاتحاد مصارف الكويت الدكتور حمد الحساوي عن بالغ سعادته لتوقيع مذكرة التفاهم الخاصة بانضمام الاتحاد لحملة شركاء لتوظيفهم بالتعاون مع الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة بما يحقق الأهداف المرجوة منها والتي تتمثل في دعم المشاركة المجتمعية لمؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص بتقديم خدمات تدريبية لذوي الاعاقة، توفير التدريب الفعال والبرامج الملائمة لهذه الفئة، توظيف مخرجات البرنامج بالمؤسسات المالية والمصرفية، وتطوير منظومة التدريب لخدمة فئة ذوي الاعاقة.

وأكد الحساوي حرص البنوك على تطبيق القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، وأشار الى أهمية تأهيل وتشغيل وتمكين هذه الفئة بما يكفل لهم الانخراط في أعمال المجتمع واعطاء قيمة مضافة وسد احتياجات سوق العمل.

وبهذا الصدد يتقدم اتحاد مصارف الكويت بالشكر للهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة على اعطاء الاتحاد الفرصة للمساهمة والمساندة في الاستفادة من هذه الفئة المتميزة للعمل في القطاع المصرفي.

