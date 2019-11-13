مال وأعمال

أعلنت مجموعة الخليج للتأمين عن تحقيق صافي ربح بقيمة 10.7 ملايين دينار (35.2 مليون دولار) بربحية 59.63 فلساً للسهم الواحد وذلك خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بالمقارنة مع صافي ربح بقيمة 10.6 ملايين دينار (34.8 مليون دولار) بربحية 59.2 فلساً للسهم الواحد عن نفس الفترة من العام الماضي ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح الى تحسن نتائج الاكتتاب وارتفاع حصة المجموعة من نتائج الشركات التابعة.

كما ارتفعت حقوق المساهمين لتبلغ 101.4 مليون دينار كما في 30/09/2019 بالمقارنة مع 89.1 مليون دينار كما في 31/12/2018 بارتفاع قيمته 12.2 مليون دينار ونسبته 13.7%. وبلغت القيمة الدفترية للسهم 544 فلساً في 30/09/2019 بالمقارنة مع 498 فلساً في 31/12/2018 بارتفاع نسبته 9.2%. هذا وقد بلغت قيمة الأقساط المكتتبة 266.2 مليون دينار بانخفاض طفيف نسبته 3% بالمقارنة مع 274.4 مليون دينار عن نفس الفترة من العام السابق. وبهذه المناسبة قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الخليج للتأمين خالد الحسن «تعكس نتائج تسعة الأشهر الأولى من العام الحالي النمو المتواصل للمجموعة وقدرتها على حماية أصولها وحقوق مساهميها، وسعيها المستمر لتقديم أفضل الخدمات التأمينية لعملائها في جميع الأسواق التي نتواجد فيها وذلك من خلال استراتيجيتنا الهادفة الى التوسع الاقليمي وزيادة حصتنا السوقية محلياً واقليمياً».

