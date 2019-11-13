مال وأعمال

اشار تقرير بيت التمويل الكويتي «بيتك» الى ارتفاع الائتمان الممنوح من القطاع المصرفي الكويتي في سبتمبر العام الحالي بنسبة 4.2% على اساس سنوى، وفق آخر بيانات صادرة عن بنك الكويت المركزي، (يحتل النمو في سبتمبر 2019 المركز الثالث لنفس الشهر خلال الفترة من عام 2015 الى 2019، فيما ارتفعت أرصدة الائتمان بأعلى نسبة في سبتمبر 2016 بنحو 7.2%)، اذ اقترب الائتمان الممنوح لأول مرة من حاجز 38.1 مليار دينار في سبتمبر العام الحالي مقابل 36.6 مليار دينار في سبتمبر العام الماضي. في الوقت الذي مازالت الودائع تنمو بمعدلات محدودة أقل من 1% على أساس سنوي. ارتفع اجمالي الائتمان الممنوح بنحو 0.6% على أساس شهري مقارنة مع 37.9 مليار دينار في أغسطس 2019. سجلت أرصدة التسهيلات الائتمانية الشخصية أعلى ارتفاع سنوي من حيث القيمة بنحو 791.1 مليون دينار أي بنسبة 5.1% مقارنة مع سبتمبر العام السابق مقتربة من حاجز 16.4 مليار دينار في سبتمبر 2019 (تمثل 42.9% من الائتمان الممنوح)، يليها الائتمان الممنوح الى قطاعي العقار والانشاء بنمو قيمته 677.7 مليون دينار ونسبته 6.8% الى 10.6 مليارات دينار، يليه من حيث قيمة النمو في قطاعات أخرى بقيمة نمو 248.9 مليون دينار أي بنسبة 9.6% حين بلغت نحو 2.8 مليار دينار (تمثل 7.5% من اجمالي الائتمان) يليه قطاع الصناعة بنمو بلغ 8 ملايين دينار أي بنسبة 0.4% متخطياً ملياري دينار (تمثل 5.3% من اجمالي الائتمان). وارتفع أيضاً الائتمان الممنوح لقطاع الزراعة وصيد الأسماك بنحو 3.7 مليون دينار أي بنسبة نمو 22%.

تطور وتوزيع التسهيلات

وتشكل التسهيلات الائتمانية الشخصية بالاضافة الى الموجهة لقطاعي العقار والانشاء الحصة الأكبر من حجم التسهيلات الائتمانية، اذ تشكل حصة التسهيلات الائتمانية الشخصية في سبتمبر من العام الحالي 42.9% من اجمالي الائتمان الممنوح أي أعلى حصة في 10 سنوات مضت، وتفوق بشكل طفيف حصتها البالغة نحو 42.6% الى اجمالي الائتمان في العام الماضي (وذلك لارتفاع اجمالي الائتمان بنحو 4.2% وارتفاع التسهيلات الائتمانية الشخصية بنسبة مقاربة بلغت 5.1%)، في حين ارتفعت حصة الائتمان الممنوح لقطاعي العقار والانشاء معاً الى 27.9% من اجمالي الائتمان، مقارنة مع 27.3% لنفس الشهر من العام الماضي، بالتالي ارتفعت حصة القطاعات الثلاثة الى 70.9% في سبتمبر 2019 مقابل 69.8% فى سبتمبر 2018.

وتمثل التسهيلات الائتمانية الشخصية ذلك التمويل الممنوح للأشخاص بغرض تمويل أغراض فردية تختلف باختلاف احتياجاتهم المتنوعة، ويمكن تقسيمها بحسب الغرض الممنوحة له الى أربعة أنواع. النوع الأول يضم التسهيلات المقسطة وتمثل الحجم الأكبر من التسهيلات الائتمانية الممنوحة للأفراد، وتمنح لتمويل حاجات غير تجارية على وجه الخصوص شراء أو ترميم السكن الخاص، تراجعت حصتها الى 72.6% من التسهيلات الشخصية مقارنة مع 74.2% في سبتمبر 2018، بينما شكل النوع الثاني من حيث حجم التمويل الموجه لشراء أوراق مالية وهي تسهيلات شخصية تمنح بغرض شراء أوراق مالية، وتشكل حصتها 16.9% من التسهيلات الائتمانية الشخصية وهي نفس النسبة من اجمالي التسهيلات الائتمانية الشخصية في سبتمبر 2018. أما النوع الثالث التمويل الاستهلاكي فانه يشكل 8.1% من التسهيلات الائتمانية الشخصية أعلى من حصتها التي مثلت 6.6% في سبتمبر 2018، وهي تمنح للعميل لتمويل حاجاته الشخصية التي تغطي نفقات التعليم والعلاج وكذلك احتياجاته من السلع المعمرة. وقد حافظت حصة القروض الشخصية الأخرى على حصتها من التسهيلات الائتمانية الشخصية في سبتمبر 2019 البالغة نحو 2.1%. وقد ارتفعت التسهيلات الشخصية الموجهة لشراء أوراق مالية الى 2.8 مليار دينار بنسبة نمو 5.1% على أساس سنوي، فيما ارتفعت بنسبة شهرية 9.2% عند المقارنة مع 2.5 مليار دينار في أغسطس 2019. والقروض الشخصية الاستهلاكية لتمويل شراء السلع المعمرة أو لتغطية تكاليف العلاج والتعليم، وبلغ الائتمان الممنوح لها 1.33 مليار دينار مواصلا تسجيل معدل زيادة سنوية استثنائية للمرة الثالثة على التوالي بلغت 30.4% عن 1 مليار دينار في سبتمبر 2018، وأدنى 0.9% مقارنة مع 1.34 مليار دينار في أغسطس 2019. وهي المرة الأولى التي يتراجع فيها خلال عام.

وارتفعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة الى قطاعي العقار والانشاء 6.8% على أساس سنوي وصولاً الى 10.6 مليارات دينار، بينما تراجعت 0.4% على أساس شهري.

وبلغت التسهيلات الائتمانية الممنوحة الى قطاع التجارة 3.4 مليارات دينار، بتراجع شهرى طفيف 0.2% مقابل أغسطس 2019، وانخفض 1.4% في سبتمبر 2019.

