مال وأعمال

أعلن بنك الخليج عن الفائز في السحب الشهري العاشر لحساب الراتب لهذا العام. وقد حالف الحظ يوسف محمد شحنان الشحيتاوي، حيث فاز بجائزة نقدية تصل قيمتها إلى 12 ضعف الراتب. وتم إجراء السحب في المقر الرئيس لبنك الخليج، بحضور وإشراف ممثل من وزارة التجارة والصناعة. يوفر عرض حساب الراتب لعام 2019 إلى جميع العملاء الكويتيين الجدد ممن يقومون بتحويل رواتبهم إلى بنك الخليج، فرصة الدخول تلقائياً في السحوبات الشهرية والفوز بـ 12 ضعف الراتب، وفي السحب السنوي على أكبر جائزة لحساب الراتب في الكويت وهي 100 ضعف الراتب.

