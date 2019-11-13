مال وأعمال

قال رئيس وزراء طاجيكستان قاهر رسول زاده إن المجتمع الطاجكستاني يدرك اهمية دول الخليج لكونها متقدمة اقتصادياً ولذلك فإن حكومته تولي هذا الامر اهتماماً خاصاً لتعزيز الاستثمارات والتبادل التجاري . مضيفا ان تفاعلنا مع الكويت يعد خطوة مهمة لتفعيل التعاون بين البلدين، حيث إن التبادل التجاري قليل بين البلدين بسبب ضعف الترويج.

واضاف رسول زاده خلال كلمته لدى استقباله والوفد المرافق في غرفة التجارة والصناعة أمس أن طاجيكستان وعقب الاستقلال في عام 1991 اتخذت حزمة من الإجراءات والقوانين والتشريعات، أسهمت بشكل كبير في تحسين بيئة الاستثمار لديها، حيث إنها صنفت أخيراً ضمن أفضل 10 بلدان في العالم متقدمة في الإصلاحات.

وقال رسول زاده إن بلاده استطاعت جلب استثمارات خارجية بقيمة 6 مليارات دولار في قطاعات مختلفة مثل النفط والبتروكيماويات واستخراج المعادن والزراعة الصحة، وغيرها، لافتاً إلى أن هناك سلسلة من التسهيلات والضمانات للمستثمرين، حيث تعطي نحو 142 امتيازا تتضمن الاعفاء من الضرائب وغيرها، في حين أن البلاد فيها نحو 40 منجما تنتج المعادن الثمينة والمعادن النادرة.

وذكر أنه تم وضع استراتيجية قومية للدولة، ومن المهم أن تولي قطاعي استخراج المعادن الثمينة اهتماماً خاصاً، مشيراً أن وجود 5 مناطق حرة اقتصادية في البلاد تتضمن تكرير النفط ومنتجات البتروكيماويات والغزل والنسيج.

وبين رسول زاده أن الكثير من الدول ستعاني من شح المياه خلال العقد الحالي، وهذا سيزيد من أهمية طاجيكستان في المستقبل على اعتبار أن المياه ثروة هائلة فيها، في حين أن طاجيكستان تصنف من الدول الـ6 الأولى عالمياً في انتاج الطاقة الخضراء، وتشكل 98 في المئة من انتاج البلاد.

وحول السياحة، أكد أن بلاده لديها الكثير من المقومات السياحية، حيث يوجد فيها 13 نهراً جليديا بالاضافة إلى المياه الصافية، والمصحات والمنتجعات والمياه الكبريتية العلاجية، وقال: «يهمنا جذب الكويتيين لأنهم من الأعلى إنفاقاً على السياحة في العالم، كما أن العمل جار لتأسيس مناطق سياحية جديدة في البلاد».

وأفاد أن هناك الكثير من الفرص للاستثمار في الزراعة، حيث إن مناخ البلاد يسمح بأن تجني المحاصيل من مرتين إلى 3 مرات سنوياً لافتاً إلى أن الغرفة عرضت على طاجيكستان تنظم معرض في الكويت للمنتجات الطاجيكية وأبدت استعدادها لاستضافته.

وأفاد بأن المشاورات مازالت جارية بين البلدين لافتتاح خط طيران مباشر، كما تم الاتفاق بين قيادة البلدين خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس الطاجيكستاني إلى الكويت.

وفيما يتعلق بإعفاء الكويتيين من الفيزا، أكد أن الموضوع مازال قيد البحث لدى الحكومة، إذ تولي أهمية كبيرة للسائح الكويتي على أنه الرابع إنفاقاً على السياحة خليجياً والثامن عالمياً.

وقال النائب الأول لغرفة التجارة والصناعة عبد الوهاب الوزان، أن جمهورية طاجيكستان من المناطق الواعدة والغنية بالموارد والثروات والمعادن والمقومات السياحية والفندقية وهو ما يعكس انها دولة جاذبة تدعونا جميعا لاتجاه نحوها للاستثمارفي هذا البلد الكبير.

واضاف الوزان في تصريح صحافي إن ما تحدث عنه رئيس وزراء طاجيكستان يؤكد ان بلاده جاذبة وتشجع على الاستثمار وخاصة ما يتعلق بالسياحة والفندقة وغيرها من القطاعات والغرفة تشجع المستثمرين في الكويت للدخول في الاستثمارات الناجحة مبيناً أن غرفة تجارة الكويت مستعدة للتعاون مع طاجيكستان لتوفير المعارض لهم بالغرفة لترويج وتسويق ما لديهم من فرص مؤكدا على أن حجم التجارة ما بين الكويت وطاجيكستان لا يزال ضعيفاً فيما نسعى لتعزيز هذه الاستثمارات وتطويرها.

وقال إن الاستثمارات الكويتية يجب ان تنفذ ضمن شراكات ومع مستثمرين اجانب من اوروبا ومن اماكن اخرى لتعطي المردود والهدف المنشود منوهاً إلى ان طاجيكستنا واعدة من خلال ما تملك من مقومات لكن لايجب ان يعمل المستثمر الكويتي منفردا، مبينا أن الكويت نفذت مشاريع خيرية متعددة هناك ما جعلها محط نظر للاستثمارات والتبادل التجاري.

