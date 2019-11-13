مال وأعمال

المنامة - «كونا»: أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم أهمية مؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب الذي تستضيفه البحرين حتى 13 من الشهر الحالي بمشاركة عدد من رجال ورواد الأعمال وممثلي غرف التجارة والصناعة في البلاد العربية.

جاء ذلك في تصريح للغانم لـ (كونا) على هامش المؤتمر قائلا: «بحثنا مواضيع عدة أهمها التكنولوجيا المتقدمة والتغيير الذي سيحصل في العالم بالنسبة للاقتصاد ونتائجه على الصناعة».

وأعرب عن شكره وتقديره للبحرين لاستضافة مؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب متمنيا للبحرين وشعبها بقيادة العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى المزيد من التقدم والازدهار.

وحضر انطلاق فعاليات المؤتمر وكيل وزارة المالية صالح الصرعاوي.

وأكد ولي العهد البحريني الامير سلمان بن حمد في كلمته الافتتاحية استمرار بلاده في تحديث وتطوير البنية التقنية بما يتوافق مع التوجهات الرامية إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات ومواصلة فتح المجال أمام الأسواق العالمية ومواءمتها مع التشريعات والقوانين التي تسهم في زيادة الأنشطة الاقتصادية.

وأوضح ان بلاده تواصل العمل على مواكبة التطور المعلوماتي السريع في مجال التكنولوجيا الرقمية من خلال توظيفها للتقنيات الحديثة بأساليب مبتكرة بما يلبي التطلعات المنشودة نحو مستقبل «مزدهر ومشرق» يعود بالنفع والنماء لصالح الجميع.وأكد أهمية مواصلة تعزيز موقع البحرين الاقتصادي على الخارطة العالمية بما يتوافق مع رؤيتها الاقتصادية من خلال المبادرات والبرامج المختلفة وما تقدمه من تسهيلات.

وأعرب عن تمنياته لجميع المشاركين بالتوفيق والنجاح في أعمال المؤتمر وتحقيق أهدافه الرامية إلى تعزيز ريادة الأعمال والابتكار الرقمي في الدول العربية.

