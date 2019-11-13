مال وأعمال

اسهم البنك الأهلي الكويتي في رسم الابتسامة على وجوه طلبة مدرسة تأهيل التربية الفكرية لذوي الاحتياجات الخاصة من خلال رعايته لليوم الترفيهي الذي أقيم أول من أمس الاثنين 11 نوفمبر بحضور أعضاء إدارة التعليم الخاص ومديري مدارس الإحتياجات الخاصة وعلي البغلي، مدير أول الاتصالات والعلاقات الخارجية بالبنك الأهلي الكويتي.

وقد تضمن اليوم الترفيهي فقرات غنائية ومسابقات متنوعة ممتعة ، وتوزيع الجوائز بمشاركة عدد كبير من طلبة مدارس التربية الخاصة المختلفة. وتأتي هذه المبادرة لخلق أجواء من البهجة والسعادة لدى الطلبة بغرض دمجهم مع أفراد المجتمع وإدخال الفرح والسرور إلى قلوبهم.

ويلتزم البنك الأهلي الكويتي دوماً بتعزيز دوره في المسؤولية الاجتماعية ويشارك في دعم ورعاية العديد من المناسبات المختلفة، مع التركيز بشكل خاص على تشجيع ذوي الاحتياجات الخاصة على الاندماج في المجتمع والعيش بشكل طبيعي بين أفراده.

