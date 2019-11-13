مال وأعمال

نظم اتحاد الصناعات الكويتية لقاء مشتركاً بين ممثلي المصانع الأعضاء لدى الاتحاد والإدارة العامة للإطفاء والهيئة العامة للصناعة لبحث الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية مناطق المخازن أو المناطق (خدمية - حرفية - تجارية) والمناطق الصناعية وسكن العمال في المصانع وفقا لقرار المجلس البلدي رقم 430 لسنة 2018.

واقيم اللقاء اول من امس بحضور كل من نائب المدير العام لقطاع الوقاية اللواء خالد عبدالله فهد ومدير عام اتحاد الصناعات هدى البقشي وممثلي الهيئة العامة للصناعة خالد خاطر مدير إدارة القسائم الصناعية ومحمد المطيري مدير إدارة السلامة الصناعية والبيئية .

وقد استعرض اللواء خالد فهد وطاقم الإدارة العامة للإطفاء جميع الإجراءات المطلوب توافرها في المنشآت الصناعية ، وكذلك أبرز المخاطر التي تتعرض لها هذه المنشآت من ناحية التصميم والتخزين واستخدام المواد الخطرة ، كما تم التأكيد على التعديلات التي طرأت على كود الإطفاء .

ومن جانبه، أكد اللواء خالد فهد على حرص الإدارة العامة للإطفاء لمثل هذه اللقاءات ، وبتوجيهات من الفريق خالد المكراد مدير عام الادارة العامة للاطفاء للتعاون مع كافة المؤسسات من أجل حماية الأرواح والممتلكات من مخاطر الحريق.كما أشار بجهوزية النظام الإلكتروني لاستقبال طلبات المشاريع ودراستها والتي سيتم تفعيلها بالتنسيق مع المكاتب الهندسية خلال شهر نوفمبر .

وقد أثنت هدى البقشي على الجهود التي بذلت بالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة بالقطاع الصناعي والتي أسفرت بصدور القرار وتعديلاته على نسبة البناء في سكن العمال كما أشادت بالشراكة مابين الإدارة العامة للإطفاء والاتحاد والتي انعكست إيجابيا في تسهيل الإجراءات للقطاع الصناعي.

