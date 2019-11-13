مال وأعمال

«رويترز»: تراجع الذهب قبيل كلمة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في نادي نيويورك الاقتصادي، إذ يأمل المستثمرون في تعليقات إيجابية بشأن محادثات التجارة مع الصين. ونزل السعر الفوري للذهب 0.3 في المئة إلى 1451.89 دولارا للأوقية (الأونصة) بينما تراجعت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.4 في المئة إلى 1451.40 دولارا للأوقية. وقالت هيلين لاو المحللة لدى أرجونوت سيكيوريتيز «يتوقع المستثمرون أخبارا إيجابية من ترامب بعد أن قال إن محادثات التجارة مع الصين تمضي بشكل جيد جدا، وفي الوقت الذي يقترب فيه موعد الحديث بشكل أكبر فإنه يؤثر سلبا على الذهب».

