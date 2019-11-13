مال وأعمال

رعت شركة الخطوط الجوية الكويتية ملتقى مبادرات الشباب التطوعية والانسانية في نسخته الرابعة كناقل رسمي للحدث، حيث استعرض الملتقى تجارب الشباب في الوطن العربي من خلال مبادراتهم التطوعية والذي يهدف إلى دعم اكبر عدد من المبادرات المجتمعية لإبراز دور العمل التطوعي في خدمة المجتمع المدني.

وبهذا الشأن، قال مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام في الخطوط الجوية الكويتية فايز العنزي: «أتت رعاية الخطوط الجوية الكويتية لملتقى مبادرات الشباب التطوعية والانسانية كناقل رسمي وذلك لإيمانها وتقديرها التام للشباب في العالم العربي ودورهم المهم في مجال التطوع ، حيث ان الشركة دائماً تحرص على رعاية ودعم وتشجيع المشاريع والانشطة والفعاليات الهادفة والجادة التي تؤثر في المجتمع وهو الامر الذي يتماشى مع سياساتها في الالتزام بتطبيق برامجها للمسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمع وحرصها على تعزيز ثقافة الاهتمام بالمبادرات التطوعية والانسانية».

واختتم العنزي تصريحه بالتأكيد على سعي الخطوط الجوية الكويتية المتواصل على الاستمرار في دعم وتشجيع تلك المبادرات والفعاليات بشكل فاعل وبناء وبما يخدم المجتمع ويثقفه، متمنياً للقائمين على هذا الملتقى مزيداً من التوفيق والسداد في النسخ القادمة.

