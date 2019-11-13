مال وأعمال

أعلنت شركة هانيويل عن توقيع اتفاقية مع الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبيك)، ستتولى بموجبها شركتها «هانيويل لحلول المعالجة» دور المقاول الرئيس لعمليات الأتمتة في مرافق معالجة البتروكيماويات وتكرير المنتجات البتروليّة ضمن مجمع الزور النفطي.

وستتولى شركة «هانيويل لحلول المعالجة» بموجب الاتفاقية، تزويد مجمع الزور النفطي بحلول التصميم الهندسي الشامل والتقنيات المتقدمة للتحكم بالعمليات، ما سيساعد الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة على تسريع بدء عمليات الإنتاج وتحقيق أهداف الإنتاج بطريقة أسرع وأكثر كفاءة.

ويعدّ مجمع الزور النفطي أول وأكبر مشروعٍ متكامل في الكويت لتكرير المنتجات البتروليّة ومعالجة البتروكيماويات. وستسهم مرافق التكرير ومعالجة البتروكيماويات، التي تم تطويرها كجزء من مجمع الزور، في تعزيز قدرات الصناعات البتروكيماوية والمركبات الاروماتية والبنزين في الكويت.

وقال حاتم العوضي، الرئيس التنفيذي بالوكالة في الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة «كيبيك»: «ستسهم مرافق التكرير ومعالجة البتروكيماويات المتكاملة ضمن مجمع الزور النفطي في إحداث نقلة نوعية على صعيد عمليات الإنتاج المحلي في الكويت، ما سيضمن للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة تلبية الطلب المتزايد على الوقود والمنتجات البتروكيماوية داخل البلاد. وسنستفيد من دعم شركة هانيويل لتطوير مشروعٍ استراتيجي من شأنه الارتقاء بإمكانات سوق النفط والغاز المحلي في الكويت، وتسريع مسيرة التنمية الاقتصادية طويلة الأجل في البلاد، عبر تحسين وصول إمدادات الوقود والبنزين للأسواق المحلية والدولية».

وقال رشاد عبد الله، رئيس شركة هانيويل في الكويت: «تتمتع شركة هانيويل بسجلٍ عريق في مجال تزويد حلول الأتمتة عالمية الطراز للقطاعات النفطية في الكويت، حيث تعكس الاتفاقية الجديدة ثقة عملائنا الكبيرة بتقنياتنا وحلولنا المتطورة. وسنعمل على تسخير خبرتنا وتقنياتنا للمساعدة في تطوير مرافق التكرير ومعالجة البتروكيماويات المتكاملة في مجمع الزور النفطي، والمساهمة بالتالي في تطوير أحد أبرز المشاريع الطموحة في المنطقة. وسيسهم المجمع في تحويل الكويت إلى وجهة تصنيع عالميّة رائدة في مجال عمليات تكرير ومعالجة النفط والغاز».

