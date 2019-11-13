مال وأعمال

قامت شركة «زجاج غارديان» بتزويد نموذج المنزل عالي الأداء في «موطن الابتكار» في الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» بزجاج 30 المطلي المانع لأشعة الشمس وعالي الأداء، ويعد هذا المنزل الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط الذي يحصل على الشهادة البلاتينية من نظام الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة للمجلس الأميركي للأبنية الخضراء.

وتم تصميم وبناء المنزل عالي الأداء الواقع في العاصمة السعودية الرياض والذي يمتد على مساحة 800 متر مربع، لتوليد أكبر قدر من الكهرباء التي يستهلكها على مدى 12 شهراً، بهدف تحقيق صافي توازن صفري للطاقة. ويعرض المنزل مجموعة كاملة من أحدث التقنيات المتوفرة على نحو تجاري.

استضافت كل من «زجاج غارديان» و«سابك» أخيراً، فعالية «تواصل زجاج غارديان» في فندق ومركز مؤتمرات كراون بلازا الرياض.

وتحدث غاري بريدو، المدير الفني الإقليمي لدى «زجاج غارديان» حول ميزات الدعم الفني الجديدة التي تقدمها الشركة ومركز الاستشارات الفنية التابع لها وفوائده بالنسبة لعملاء الشركة. وألقى بعد ذلك د. آلين تشو، مدير حقيبة الابتكار لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط والهند وآسيا في «زجاج غارديان»، عرضاً تقديمياً تحدث فيه عن تطوير المنتجات الجديدة وأحدث التقنيات المبتكرة التي توفرها الشركة.

