مال وأعمال

ذكر تقرير بنك الكويت الوطني ان أسعار النفط مازالت في نطاقها المألوف مع نهاية الأسبوع الأول من نوفمبر، نتيجة المخاوف حول نمو الاقتصاد العالمي، وتحديداً التقدم المتذبذب في المحادثات التجارية الأميركية-الصينية، والمخاوف بشأن زيادة المعروض النفطي. فقد كان آخر تداول لخام برنت، وهو معيار عالمي لأسعار النفط الخام، عند حوالي 62.5 دولاراً للبرميل (أي بارتفاع نسبته 16.2+ في المئة منذ بداية السنة وحتى الآن)، متراجعاً عن أعلى مستوى له في أربعة أسابيع في 5 نوفمبر حين سجل 63 دولاراً للبرميل تقريباً. فيما تم تداول خام غرب تكساس، (معيار أسعار النفط الخام الأميركي)، عند 57.2 دولاراً للبرميل (أي بارتفاع نسبته 26.1+ في المئة منذ بداية السنة وحتى الآن)

وقد حظيت جميع المؤشرات بالارتفاع لثلاثة أيام بفضل إشارات بشأن التقدم في المفاوضات التجارية الأميركية - الصينية - حيث تشير التقارير إلى إمكانية التوصل لاتفاق تجاري «مرحلة أولى» - وكذلك بفضل أرقام الوظائف الأميركية وبيانات التصنيع التي جاءت إيجابية. ولكن بعد التقارير التي أفادت بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ قد لا يتمكنان من توقيع الاتفاق التجاري الجزئي الذي طالما سعيا إليه حتى ديسمبر المقبل، إضافة إلى إصدار إدارة معلومات الطاقة الأميركية لبيانات تظهر أن مخزونات الخام الأميركي قد ارتفعت بأكثر بكثير مما كان متوقعا (7.9+ مليون برميل لتصل إلى 446.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 1 نوفمبر)، تراجعت الأسعار مرة أخرى.

وقد أسهمت أيضاً التقارير، التي أفادت بأنه من غير المرجح أن تدفع مجموعة دول أوبك وحلفائها نحو المزيد من خفض الإنتاج لدى اجتماعها الوزاري المقرر عقده في ديسمبر المقبل، في تراجع السوق. وقد جاء ذلك بعد أن توقعت أوبك، في تقرير بعنوان «التوقع العالمي للنفط 2040» بأن الطلب على النفط عالميا سينمو بقدر متواضع يبلغ 1.0 مليون برميل يوميا على المدى المتوسط، بينما سيرتفع إنتاج النفط الصخري الأميركي بنسبة قوية تبلغ 40 في المئة بحلول 2025. وقد توقعت مجموعة المنتجين تراجعا في حصتها السوقية من النسبة الحالية البالغة 35 في المئة إلى 32 في المئة بحلول 2025.

غياب المحفزات

بعد عودة إنتاج الخام السعودي بسرعة إلى مستويات «طبيعية» نسبيا في أكتوبر الماضي بعد هجوم الطائرات المسيّرة على البنية التحتية في منشأتي بقيق/خريص الشهر الماضي، لتتراوح أسعار النفط ضمن نطاق أفقي ضيق معظم شهر أكتوبر. حيث اختفت الاثار المتبقية للمخاطر الجيوسياسية بعد الاستعادة الكاملة للإنتاج السعودي. ومع غياب المحفزات من جهة المعروض بشكل كبير، هيمن التوتر بشأن مسار النمو الاقتصادي العالمي مجددا.

قلق اقتصادي شامل

خفّض كل من صندوق النقد الدولي والوكالة الدولية للطاقة توقعاتهما لنمو الاقتصاد العالمي والطلب على النفط عالمياً، على التوالي، في أكتوبر. فقد استشهد صندوق النقد الدولي بالحواجز التجارية وارتفاع ظروف عدم اليقين الجيوسياسية والتجارية ضمن عوامل تقود إلى تباطؤ عالمي «متزامن»، مما أدى إلى بلوغ نسبة النمو 3.0 في المئة في 2019 – وهي النسبة الأبطأ منذ الأزمة المالية التي حدثت قبل أكثر من عشر سنوات مضت، ولذلك تم خفض النمو الاقتصادي المتوقع في 2020 بنسبة 0.2 في المئة ليصل إلى 3.4 في المئة. ومن ناحيتها، خفضت الوكالة الدولية للطاقة مجددا توقعها لنمو الطلب على النفط بمقدار 65 ألف برميل يومياً ليبلغ حوالي 1.0 مليون برميل يومياً في 2019 وبمقدار 110 آلاف برميل يوميا ليصل إلى 1.2 مليون برميل يوميا في 2020، بالرغم من أن الوكالة أقرّت بأن بعض التعديل الذي تم هذه السنة كان بسبب رفع أرقام الطلب على الخام في 2018 بعد المراجعة في أميركا وكما يبدو الوضع حاليا، فإن معدل نمو الطلب على النفط في 2019 سيكون على الأرجح هو الأضعف في ثلاث سنوات، الأمر الذي يعكس تراجعا في استهلاك أوروبا والهند واليابان وكوريا وأميركا، ولكن الاستهلاك النفطي الصيني استمر قويا.

ارتفاع المعروض

تبدو الأسواق وكأنها لم تكترث بشكل كبير بالهجمات على المنشآت النفطية السعودية وبتأثيرات ذلك على المعروض النفطي العالمي. ويعتبر توقف منشأتي بقيق/خريص (1-1.2 مليون برميل يوميا) السبب الرئيس في تسجيل أكبر تراجع شهري حاد في المعروض النفطي (1.5 مليون برميل يوميا) لأكثر من عشر سنوات. هذا بالإضافة لانخفاض الانتاج في النرويج وكندا وكذلك بسبب المزيد من التراجع في إنتاج فنزويلا. ومع ذلك، فإن زيادة معروض الدول من خارج أوبك، والذي يدعمه النمو القوي للنفط الصخري الأميركي، يهيمن على توقعات العرض، ويساعد في التعويض عن خفض الإنتاج الذي قامت به دول أوبك وحلفائها هذه السنة. فقد بلغ إنتاج الخام الأميركي مستوى مرتفعا قياسيا عند 12.6 مليون برميل يوميا في أكتوبر وترى الوكالة الدولية للطاقة أن إنتاج النفط الخام الأميركي وحده سيرتفع بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا في 2019 و0.9 مليون برميل يوميا في 2020، ما يشكّل على الأقل 75 في المئة من الخام الذي خفضّته أوبك وحلفائها. وبفضل خفض الإنتاج اللاإرادي للسعودية في سبتمبر، ارتفع معدل التزام دول أوبك وحلفائها بشكل حاد من 120 في المئة في أغسطس إلى 230 في المئة في سبتمبر ولم تفصح أوبك وشركاؤها عن المزيد من خفض الإنتاج، وفضلت الانتظار حتى اجتماعها الوزاري نصف السنوي في ديسمبر قبل القيام بأية إعلانات. ولكن طالما استمر بعض منتجي أوبك، مثل العراق ونيجيريا، بإنتاج ما يفوق حصتيهما، لا يبدو أن المزيد من الخفض سيكون مرجحا.

