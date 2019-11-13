مال وأعمال

أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة لحفر الباطن رفيدان بن دمخ المطيري على أن إقامة منطقة حرة عند المثلث السعودي - الكويتي - العراقي سيكون عامل جذب استراتيجياً للاستثمارات مشدداً على أن قطاع الصناعة من الصناعات المهمة لدعم التنمية الاقتصادية ويسهم في تفعيل التنمية الاقتصادية في العالم. وقال رفيدان المطيري في حوار خاص مع جريدة «النهار» «إن غرفة حفر الباطن ورغم صغر سنها قياسا بالغرف الأخرى فقد سعت بجدية لتطوير آليات الأداء في مختلف المجالات لتواكب التطورات المتسارعة في تنويع وتنظيم الأعمال الاستثمارية والاقتصادية ودأبت على تنظيم العديد من الفعاليات المتنوعة». وفيما يلي نص لقاء رئيس غرفة حفر الباطن مع «النهار»:

? هل لك أن توضح لنا أهداف وبرامج الغرفة التجارية الصناعية بحفر الباطن؟

? إن من اهم اهداف غرفة حفر الباطن أن تحقق شراكات استراتيجية مجتمعية مستدامة بين الغرفة ومجتمع المال والأعمال لدعم اقتصاد المحافظة وجذب المزيد من الاستثمارات، إضافة لزيادة عدد المنتسبين للغرفة من خلال تنفيذ البرامج والمشاريع الاحترافية والمتخصصة والمؤثرة في اقتصاد المحافظة، وتحسين وزيادة الموارد المالية للغرفة لتتمكن من أداء رسالتها على الوجه الأمثل، وترسيخ صورة ذهنية إيجابية عن الغرفة في مجتمع المال والعمال في المحافظة، ودعم وتوفير الفرص الاستثمارية للمنتسبين وخاصة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

توفير بيئة مناسبة

? هل تصف لنا آلية عمل غرفة حفر الباطن؟ وما الإدارات والأقسام التي تنضوي تحت مظلتها؟

? بدايةً غرفة حفر الباطن من الغرفة المتوسطة، وغرفة حفر الباطن وهي كأي غرفة تجارية صناعية في المملكة، لا تستهدف الربح وتمثل في دائرة اختصاصها المصالح التجارية والصناعية لدى السلطات العامة، وتعمل على حمايتها وتطويرها، ولها مجلس إدارة يقوم برسم استراتيجية عملها ويشرف على ميزانيتها بشكل مباشر، ويوجه الجهاز التنفيذي بتنفيذ خطط العمل التي يرسمها المجلس سنويا، والأمانة العامة هي الجهاز التنفيذي للغرفة وتتولى وضع البرامج المؤدية لتحقيق أهداف الغرفة من خلال وحداتها القطاعية والمتخصصة والمساندة، ويشرف على توجيه العمل بها الأمين العام الذي يعين من قبل مجلس الإدارة ويٌعد مسؤولا عن سير اعمالها.

إضافة للشؤون الإدارية التي تهيئ بيئة عمل متميزة ومريحة لتسيير العمل بشكل انسيابي وفعال، وتأمين جميع خدمات الاتصالات، وإعداد العقود بين الغرفة والجهات الخدمية مثل الصيانة والتشغيل والمشتريات والأمن والسلامة والمستودعات، ورصد الميزانيات المتوقعة لها، وإعداد الخطط التشغيلية المرتبطة بالأعمال المناطة بالإدارة وتقدير التكاليف المالية المترتبة عليها، والشؤون المالية التي تقوم بالتخطيط ومراقبة الموارد المالية ومصروفاتها، وعمل الموازنات التقديرية ومتابعتها وتدقيق المستندات وإعداد التقارير المالية ورفعها لمتخذي القرار، وهناك أيضا الموارد البشرية التي تهتم بشؤون الموظف الوظيفية من تاريخ التحاقه بالعمل وحتى خروجه وجميع اجراء التعيين والمتابعة الوظيفية مثل الترقيات والتدريب وكفالة الحقوق والوجبات المهنية المترتبة على الموظفين.

وتشكل العلاقات العامة والإعلام والنشر حلقة الوصل بين الغرفة ومنتسبيها وبين الغرفة والمؤسسات المحلية والخارجية وتعكس توجهات الغرفة ومجلس إدارتها وأمانتها العامة من خلال وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية وتعمل كذلك على إيصال رسالة الغرفة والقطاع الخاص إلى المسؤولين والجهات الحكومية والأهلية.

? ما الذي تسعون لتحقيقه أنتم كمجلس إدارة لغرفة حفر الباطن؟

? نحن كمجلس إدارة نسعى لتطوير آليات الأداء في مختلف المجالات لتواكب التطورات المتسارعة في تنويع وتنظيم الأعمال الاستثمارية والاقتصادية إضافة لبرامج التدريب والتطوير وتنظيم الفعاليات والمهرجانات، ومتابعة اعمال القطاع الخاص وتبني تطلعاته وقضاياه، وتطوير خدمات المشتركين وتقديم باقات من الخدمات التي تتناسب مع مختلف الأنشطة التي يزاولونها.

? كيف تلبي غرفة حفر الباطن حاجات مشتركيها؟

? إن غرفة حفر الباطن حرصت ومنذ تأسيسها على تلبية احتياجات واهتمامات مشتركيها من خلال تحسين الأداء في مختلف المجالات وأهمها تأهيل العنصر البشري مع تحديث بيئة العمل والإنتاج الذي يحتل أهمية قصوى لمواكبة التقدم التقني والمعرفي الحاصل في جميع قطاعات الاعمال والوصول بها إلى تجويد المخرجات الخدمية وتحقيق تطلعات المشتركين بشكل دائم، ومن هذا المنطلق عكفنا على تعزيز الجوانب التقنية وتحديث منظومتها الفنية والبنية التحتية الأمر الذي انعكس بشكل جلي على ارتفاع وتيرة الأداء والنشاط العام للغرفة.

مشاريع اقتصادية

? ما دور الغرفة في المشاركات المجتمعية ودعم الشباب الذين يسعون لتأسيس مشاريع اقتصادية؟

? سعت الغرفة إلى تبني منهجيات تنطلق في مواكبة تطلعات رجال وسيدات العمال في ذليل التحديات التي يواجهونها تتيح لهم المشاركات الفعالة في خدمة المجتمع من خلال البرامج التي تنظمها بشكل دوري، وتوسيع نطاق المساهمة في برامج وفعليات المسؤولية المجتمعية بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة في المؤسسات الحكومية والأهلية، كما تسعى غرفة حفر الباطن لتعميق ثقافة العمل الحر للشباب والشابات وجهودها مستمرة في تكريس الاستثمارات الواعدة لشباب وشابات الاعمال وتوجيهها لتصبح أكثر فعالية في سوق العمل.

صورة مشرقة

? وماذا عن تمكين المراءة خاصة في المجالات الاقتصادية؟

? مما لاشك فيه ان للمرأة دوراً مهماً ومكانة مميزة لدورها في بناء المجتمع ودعم تماسكه ورسم صورة مشرقة لمستقبله، فهي النواة الأساسية للأسرة والمجتمع، ولهذا فإن الاستفادة من إمكاناتها للمشاركة بشكل فاعل في قيادة سياسة التغيير التي تعيشها بلادنا تُعد من أهم أهداف رؤية المملكة 2030 حتى أصبح موضوع تمكين المرأة شعاراً أساسياً في هذه الرؤية، ولهذا فإن المرأة في المملكة قادمة بدور تنموي ومحوري في رؤية 2030 حيث وضعتها في المقدمة، وأكدت على مشاركتها الكاملة في سوق العمل، فهي عنصر مهم من عناصر قوة المجتمع، ولديها إمكانات النجاح، فالتنمية والبناء الاقتصادي والاجتماعي لا يكتمل إلا بمشاركتها، وتنمية مواهبها، واستثمار طاقاتها وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة، لبناء مستقبلها كتوجه استراتيجي، وكواحد من أهم البرامج والإصلاحات الرئيسة التي تبنتها الرؤية لتعزيز التحسينات الطموحة في وضع المرأة، وتمكينها اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً، وشهدنا في حفر الباطن تعيين أول سيدتين اعمال في مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية وهن يقمن بدورهن بشكل كبير ومشرف، من خلال لجنة سيدات الاعمال التي تأخذ على عاتقها خدمة سيدات الاعمال في المحافظة ودعمهن وحل جميع المشكلات التي تواجههن.

برامج نوعية

? ما البرامج والفعاليات التي من خلالها تستطيعون جذب الاستثمار لحفر الباطن؟

? لدينا في غرفة حفر الباطن العديد من البرامج والفعاليات التي نوظفها في دعوة العديد من رجال وسيدات الاعمال واصحاب الشركات ومنها اللقاء السنوي لرجال الاعمال والذي يطرح من خلاله العديد من الفرص الاستثمارية بالتعاون مع أمانة حفر الباطن، ويوظف هذا التجمع السنوي الذي يسهم في تعزيز الشأن الاقتصادي والاستثماري بما يخدم الاقتصاد الوطني، ويهيئ البيئة الخصبة أمام قطاع الأعمال للنهوض بدوره الاقتصادي والتنموي، في ظل استمرار خطط ومبادرات «رؤية المملكة 2030»، وبرنامج التحول الوطني 2020، لإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني ودور القطاع الخاص في تنفيذها، حيث لا يقتصر على تجار حفر الباطن فقط بل يشاركهم فيه مسؤولون في القطاعين الحكومي والخاص، إضافة إلى رجال اعمال من جميع مناطق المملكة ومن دول الخليج.

وقبل عدة اسابيع استقبلت الغرفة التجارية الصناعية بحفر الباطن، القنصل العام للولايات المتحدة الأميركية في المملكة، راتشنا كورهونن، التي اشادت بالعلاقات المتميزة القائمة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية بالتعاون المشترك في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأكدت «كورهونن» على قوة الاقتصاد السعودي ومتانته بين دول العالم، ونوهه الى ضرورة تناقل الخبرات التجارية والتعليمية والاقتصادية الى جانب المجالات الطبية والصناعية، من خلال عقد الزيارات الدورية التي من شأنها أن تسهم في عملية النمو والتطور وتذليل المعوقات الاستثمارية.

حركة اقتصادية

? ما أهم الانشطة الاقتصادية في حفر الباطن ؟

? يوجد في حفر الباطن حركة اقتصادية كبيرة بجميع المجالات، حيث توجد جميع المطاعم العالمية وتتوفر العديد من المجمعات التجارية ومراكز التسوق الضخمة والفنادق كما يوجد عدد من المصانع في مجال البلاط المتداخل (الانترلوك) والبلاستيك والكرتون والمواد الكيماوية في المدينة الصناعية التي اصبحت جاهزة وهي تحت اشراف هيئة المدن الصناعية.

? ما المشاريع المستقبلية التي تسعون لها في غرفة حفر الباطن؟

? اننا وفي ظل ما تشهده المملكة من نمو شامل في جميع قطاعات الأعمال وتوفير الآلاف من فرص العمل، نضم جهودنا مع جميع القطاعات حكومية وأهلية لتحقيق رؤية المملكة برفد سوق العمل بالكوادر السعودية المؤهلة لدفع عجلة التنمية في جميع القطاعات الاقتصادية الرئيسة بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية التي حددتها الدولة.

كما أننا في الغرفة لدينا استراتيجية تقوم بشكل أساسي على إعطاء الدور الاكبر لأبناء الوطن للنهوض به وقيادته لمرحلة جديدة في مسيرته نحو النمو والتطور لذلك نسعى دائما لاستقطاب عناصر وطنيه شابة ينتظرها مستقبل واعد للانضمام للقطاع الخاص وفقا للمعايير والاسس المتعارف عليها، حيث أن من أهم أهداف غرفة حفر الباطن السعي لإيجاد فرص وظيفية للخريجين والتوسع في شراكات التدريب التعاوني، ودعم جهود الدولة وخلق شراكات استراتيجية مع الجهات المعنية تسهم في عملية توطين الوظائف، وإتاحة فرص العمل للمواطنين من الجنسين والمشاركة في الفعاليات الخاصة بالتدريب وتنمية القوى البشرية، بالإضافة إلى تفعيل الاستفادة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وزيادة فرص العمل لهم، ونحرص على أهمية تهيئة الشباب مهنياً وتأهيلهم مهارياً وعلمياً وسلوكيا، وإكسابهم المهارات العلمية والسلوكية، مما يعزز قدرتهم التنافسية في الحصول على فرص عمل مناسبة.

مشروع استراتيجي

? بحكم موقع حفر الباطن وقربها من دولة الكويت والعراق ما المشاريع المستقبلية التي تطمحون لها كرجال اعمال في حفر الباطن ؟

? إن موقع حفر الباطن الاستراتيجي يجعلها من اهم المناطق الاقتصادية في المستقبل القريب ونحن في غرفة حفر الباطن نسعى لإقامة منطقة حرة بالقرب من المثلث السعودي الكويتي العراقي في منطقة «العوجة» القريبة من منفذ الرقعي الحدودي والتي ستكون لها اهمية كبيرة جدا وستنعش الحركة الاقتصادية في الدول الثلاث وتسهم في انشاء العديد من المصانع والمستودعات والمخازن لأسباب عدة، أهمها قربها من اسواق تلك الدول وسهولة النقل وتوفر مساحات كبيرة بسعر ايجار مناسب جدا.

? ما حجم التعاون الاقتصادي بينكم كرجال اعمال في حفر الباطن ورجال الاعمال في دولة الكويت؟

? لا أخفيك اننا كمجلس إدارة وبدعم من سمو محافظ حفر الباطن صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود، نسعى للتواصل مع الاخوة في غرفة الكويت لبلورة تعاون اقتصادي يخدم بلدينا ويوفر لنا شراكات لتطوير ورفع حجم التعاون التجاري والصناعي ستكون لنا زيارات عمل وسندعو اخواننا رجال الاعمال في الكويت للتعرف على الاستثمارية المتاحة ونقدم لهم التسهيلات لنخلق معهم سوقاً مشتركاً.

