مال وأعمال

أكدت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل أن هناك متابعة دقيقة لجميع المصروفات الفعلية على المشاريع التنموية للدولة من خلال إنشاء نظام آلي بدلاً من النظام اليدوي لمتابعة الخطة والتواصل مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وجميع الجهات المشاركة في المشروعات التنموية التي أقرتها الحكومة ومجلس الأمة ضمن الخطط التنموية.

وأضافت العقيل أن هناك نظاما فرعيا لمتابعة البرنامج التشريعي المصاحب للعملية التنموية والذي يشمل مشروعات القوانين المقترحة في خطة التنمية وبرامج عمل الحكومة ونظام متابعة المؤشرات الدولية والمستهدفات المرتبطة بها، فضلاً عن استحداث آلية من شأنها التقييم الآلي للمشروعات الجديدة التي ترغب الجهات ادراجها في خطط التنمية.

وأوضحت أن كل ذلك يتم بجهود ذاتية من العاملين بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية دون تحميل الميزانية العامة للدولة أي أعباء إضافية.

وفي ردها على سؤال برلماني قالت: تقوم الأمانة العامة للتخطيط باختيار وانتقاء المشاريع التنموية وفق معايير محددة من شأنها تحسين مكانة الكويت التنافسية العالمية، بالإضافة إلى جدواها الاقتصادية وقدرتها على خلق فرص وطنية بالقطاع الخاص فضلاً عن قدرة الجهة على تنفيذ المشروعات. وأشارت العقيل إلى أن هناك زيارات ميدانية من قبل الأمانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية للتأكد من مدى مطابقة تقارير الجهات المعنية بتنفيذ المشروعات بما هو مطبق على أرض الواقع، بالإضافة إلى رصد المعوقات التي تواجه تنفيذ تلك المشروعات. وأشارت إلى أنه وفق النظام الآلي المتبع في تقييم ومتابعة المشاريع التنموية، فإنه يتم متابعة البيانات المالية للمشاريع المدرجة في خطط التنمية ويتم تعديل تلك البيانات خلال العام المالي وحتى نهاية الربع الرابع من السنة المالية وتخضع هذه البيانات للمراجعة من قبل الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية طوال العام وحتى إصدار تقرير المتابعة.

ولفتت أن تقرير المتابعة السنوي ما قبل الحساب الختامي للبيانات المالية الأولية في تاريخ انتهاء العام المالي وقبل إجراء وزارة المالية لحساباتها الختامية وهو ما يعبر عن واقع السجلات حتى يوم 30 أبريل من كل عام أي قبل إجراء أي تعديلات نهائية.

وقالت إن الأمانة العامة تقوم باصدار تقريرها السنوي وقبل الحساب الختامي كتقرير يعبر عن إنجاز مشروعات الخطة السنوية دون انتظار التزاماً بقانون التخطيط التنموي في المادة 10 من قانون التخطيط التنموي رقم 6/2016 والتي تنص على تقديم الوزير المختص إلى مجلس الأمة تقارير المتابعة الربع سنوية بعد عرضها واعتمادها من مجلس الوزراء مع توضيح أن التقرير يعبر عن الوضع قبل الحساب الختامي على غلاف التقرير.

