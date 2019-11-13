مال وأعمال

كشفت وثيقة رقابية عن استمرار امتناع مسؤولو الشركة الكويتية للاستثمار عن تزويد الجهات الرقابية بالمستندات والبيانات اللازمة لعملية صرف المكافآت. وأوضحت الوثيقة الصادرة عن ديوان المحاسبة لمجلس الامة والخاصة بمحور استجواب مقدم لوزير المالية « لم يكتمل لاستقالة الوزير» مخالفات مستمرة شابت بعض أعمال الشركة الكويتية للاستثمار منها اصدار شيكات على بياض في العام الماضي بغرض الاستخدام في صرف مكافآت مالية بالمخالفة للوائح الخاصة بعمليات الصرف والتسجيل.

وبينت الوثيقة أن مسؤولي الشركة المملوكة للهيئة العامة للاستثمار بنسبة 76%، رفضوا تزويد مدققي ديوان المحاسبة بالبيانات والمستندات اللازمة للفحص، وعليه خاطب الديوان وزير المالية الذي افاد بان الشيكات لم تكن على بياض وانما كانت خالية وليس بها توقيع لتأخذ صفتها كسند صرف.

ونوه الديوان ان تلك الشيكات تمت طباعتها واعطاؤها رقم بناء على طلب المدير المالي وبتوجيه من المدير العام للشركة وبالمخالفة للائحة عمليات الشركة نفسها والتي لا تجيز طباعة أي شيك واعطائه رقم دون تعبئة نموذج صرف الشيكات الذي يتضمن اسم المستفيد والتاريخ واسباب الصرف مع ارفاق جميع المستندات المؤيدة لعملية الصرف.

واكد ديوان المحاسبة انه خاطب وزير المالية ليبلغه استمرار الشركة في عدم تزويد الديوان بالبيانات والمستندات المطلوبة.

وبين الديوان انه خلال عام مضى على تلك القضية لم تزود الشركة ديوان المحاسبة بالبيانات المطلوبة بل قامت بصرف مكافآت اخرى مخالفة لتعليمات هيئة الاستثمار الامر الذي ادى الى تحمل أعباء مالية اضافية بلغ اجماليها 1.777 مليون دينار.

ونوه الديوان الى ان الشركة بصدد توزيع مكافآت أخرى بنفس الاسلوب للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2019 واستمرار التجاوز على المال العام حال عدم اتخاذ الاجراءات اللازمة ووقف هذا الهدر وتمكين ديوان المحاسبة من الاطلاع على البيانات والمستندات التي تمكنه من القيام باختصاصاته.

