مال وأعمال

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أكدت شركة البترول الوطنية أنها تقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة والمتابعة الحثيثة لتحديد الاحتياجات المستقبلية للدولة من محطات الوقود وحثهم على الإسراع بتخصيص المواقع المقترحة لتتماشى مع خطط إنشاء المدن والمشروعات المستقبلية وتسليم المواقع المخصصة فور الانتهاء من مشروعات البنية التحتية.

ولفتت الشركة في ردها على ملاحظات رقابية بشأن إنشاء محطات الوقود، أن الشركة وبناءً على قرار المجلس الأعلى للبترول قامت بعقد اجتماعات وخاطبت الجهات المعنية لتنفيذ هذا التوجه.

وجاء رد الشركة بناء على طلب تقرير رقابي صادر عن ديوان المحاسبة بشأن اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ الطلب الصادر من المجلس الأعلى للبترول بانشاء 100 محطة وقود جديدة والخطة الاستراتيجية طويلة الأمد لعام 2030 لتلبية احتياجات السوق المحلي من الوقود، وسرعة الانتهاء واستلام عقود جميع الأراضي المخصصة للشركة لإنشاء محطات جديدة مع الجهات المعنية بالدولة.

وأوضح التقرير أنه بعد تبين مراجعة التقرير العام للأراضي والمحطات الجديدة بدائرة التسويق المحلي خلال السنة المالية 2018/2019 أن بلدية الكويت رفضت تخصيص 22 قطعة أرض طلبت الشركة تخصيصها لإنشاء محطات جديدة.

