مال وأعمال

اختتمت البورصة تداولاتها أمس على تباين، حيث هبط المؤشران العام والرئيس بنسبة 0.22 في المئة و0.93 في المئة على الترتيب، بينما ارتفع مؤشر السوق الأول بنحو طفيف نسبته 0.04 في المئة. وتراجعت سيولة البورصة 10.6 في المئة لتصل إلى 21.91 مليون دينار مقابل 24.51 مليون دينار بالأمس، كما هبطت أحجام التداول 7.6 في المئة إلى 133.16 مليون سهم مقابل 144.15 مليون.

قطاعياً، تراجعت مؤشرات 8 قطاعات يتصدرها السلع الاستهلاكية بنحو 2.4 في المئة، بينما ارتفع قطاعان فقط، الأول المواد الأساسية وصعد بواقع 0.32 في المئة، والثاني البنوك وارتفع بنسبة 0.03 في المئة.

وجاء سهم «بورتلاند» على رأس القائمة الحمراء للأسهم المُدرجة مُتراجعاً بنحو 15.84 في المئة، فيما تصدر سهم «عقــار» القائمة الخضراء مُرتفعاً بنسبة 12 في المئة.

وحقق سهم «الكويت الوطني» أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 4.4 ملايين دينار مُرتفعاً 0.31 في المئة، فيما تصدر سهم «أعيان للإجارة» نشاط الكميات المتداولة.

