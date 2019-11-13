دوليه

ستستضيف السعودية مسابقة كأس السوبر الإسبانية في الأعوام الثلاثة المقبلة بدءا من يناير المقبل بمشاركة أربعة فرق، في خطوة تأتي في سياق تعزيز المملكة لحضورها على الساحة الرياضية. وأتى الاعلان أول من أمس من قبل الاتحاد الإسباني وهيئة الرياضة في السعودية، على هامش سحب قرعة المسابقة التي ستقام للمرة الأولى بنظام «دور الأربعة»، وتشارك فيها أندية برشلونة بطل الدوري وفالنسيا بطل الكأس، إضافة الى قطبي العاصمة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.

وتقام النسخة الأولى من الصيغة الجديدة بين الثامن من يناير المقبل و12 منه، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.وجاء سحب القرعة في مقر الاتحاد الإسباني، بحضور رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل الذي أورد عبر «تويتر»، «استمراراً لمواصلة استضافة الأحداث العالمية الرياضية الكبرى.. يسعدني الإعلان عن إقامة السوبرالإسباني في السعودية».وفي بيان منفصل، نقلت الهيئة عن الفيصل قوله إن الاتفاق مع الاتحاد الإسباني هو لثلاثة أعوام قابلة للتجديد للفترة ذاتها بحال موافقة الطرفين.من جهته، أكد الاتحاد الإسباني أن «كأس السوبر الإسبانية ستقام في السعودية في الأعوام الثلاثة المقبلة وخلال فصل الشتاء، بهدف التخفيف من ضغط المسابقات، بناء لطلب الأندية واللاعبين». وستتزامن إقامة الكأس مع فترة التوقف الشتوية للبطولات الأوروبية.وستقام المسابقة بنظام دور نصف نهائي ومباراة نهائية للمرة الأولى.وبموجب سحب القرعة، ستجمع مباراتا الدور نصف النهائي بين فالنسيا وريال مدريد من جهة، وبرشلونة وأتلتيكو من جهة أخرى.وخسر برشلونة، بطل الدوري الإسباني في الموسمين الماضيين، في نهائي كأس الملك الموسم الماضي أمام فالنسيا1-2. الى ذلك، يشارك قطبا مدريد، أتلتيكو وريال، بعد إنهائهما موسم 2018-2019 في المركزين الثاني والثالث تواليا في ترتيب الدوري الإسباني.

وتقام مباراة نصف النهائي الأول بين ريال مدريد وفالنسيا في 8 يناير، وفي اليوم التالي مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد، على أن تقام المباراة النهائية الأحد 12 يناير.وكانت كأس السوبر تقام بنظام مباراة واحدة بين بطلي الدوري والكأس. وقال الفيصل خلال سحب القرعة «نسعد في السعودية باستضافة نهائيات كأس السوبر الإسباني، ونرحب بالعالم بداية بالنسخة القادمة في يناير 2020 والتي ستشهد إقامة البطولة بنظام جديد».ويأتي إقامة كأس السوبر الإسبانية في سياق من الأحداث الرياضية المتزايدة في المملكة التي استضافت في الموسم الماضي، وللمرة الأولى، مباراة كأس السوبر الإيطالية بين يوفنتوس وميلان (1-0). وأثارت تلك المباراة جدلا في إيطاليا لاسيما على خلفية القيود التي تفرضها السعودية للاختلاط بين الجنسين، لاسيما لجهة منع النساء من الجلوس بمفردهن أو في المدرجات نفسها مع الرجال. كما أقيمت العام الماضي بطولة «سوبر كلاسيكو» بمشاركة منتخبات البرازيل والأرجنتين والعراق والسعودية. ومن المقرر ان يقام «كلاسيكو» كرة القدم الأميركية الجنوبية بين البرازيل والأرجنتين مجددا هذا العام، بلقاء ودي بين المنتخبين مقرر في 15 نوفمبر

في الرياض.

