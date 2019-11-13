دوليه

أكد مدرب المنتخب الإيطالي روبرتو مانشيني أن استدعاء مهاجم بريشيا ماريو بالوتيلي الى تشكيلة المنتخب سيكون على قاعدة الكفاءة وليس لتوجيه رسالة ضد العنصرية التي عانى منها اللاعب ذو البشرة السوداء. وأدلى مانشيني بتصريحاته خلال مؤتمر صحافي اول من أمس استعدادا لخوض المنتخب الذي سبق له ضمان التأهل، مباراتيه الأخيرتين ضمن تصفيات كأس أوروبا 2020. وغاب اسم بالوتيلي عن التشكيلة، على رغم دعوات مسؤولين كرويين إيطاليين الى استدعائه في رسالة ضد العنصرية. وقال مانشيني «عندما سأستدعي ماريو بالوتيلي سيكون لأنه يستحق ذلك، وليس بسبب لون البشرة، أعرف ماريو وأحبه. تذكروا، أشرفت على ماريو عندما كان شابا، لذا أعرفه تمام المعرفة». وكان رئيس الاتحاد الإيطالي غابريال غرافينا قد دعا الى ضم بالوتيلي الى تشكيلة المنتخب التي ستحل ضيفة على البوسنة والهرسك في 15 نوفمبر الحالي، قبل أن تستضيف أرمينيا بعدها بثلاثة أيام، ضمن منافسات المجموعة العاشرة.واعتبر غرافينا أن استدعاء بالوتيلي (29 عاما) الغائب عن المنتخب منذ نحو عام، سيوجه «رسالة رائعة» بعدما عانى المهاجم خلال لقاء فريقه بريشيا أمام هيلاس فيرونا في المرحلة الحادية عشرة من الدوري المحلي مطلع الشهر الحالي، من الاهانات العنصرية المتكررة في الملاعب الإيطالية، ما دفعه الى التلويح بترك الملعب.

