دوليه

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم الإثنين انسحاب لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي بليز ماتويدي من تشكيلة أبطال العالم لمواجهتي مولدافيا وألبانيا ضمن تصفيات كأس أوروبا 2020، بسبب الإصابة. وتعرض ماتويدي للإصابة الأحد في المباراة ضد ميلان (1-0) في تورينو في ختام المرحلة الثانية عشرة من الدوري الإيطالي وترك مكانه لمواطنه أدريان رابيو في الدقيقة 70. وأوضح الاتحاد الفرنسي في بيان «أكدت الفحوص التي خضع لها ماتويدي أول من امس في تورينو تعرضه لإصابة جعلت حضوره مستحيلا على أرضية الملعب غدا والأحد القادمين» في إشارة لمواجهتي مولدافيا وألبانيا على التوالي.وأوضح نادي يوفنتوس في بيان لاحق أن لاعبه يعاني من كسر في أحد أضلعه، من دون أن يحدد فترة غيابه المتوقعة.ولم يغب ماتويدي (32 عاما) عن أي معسكر للمنتخب الفرنسي منذ خمسة أعوام وتحديدا عام 2014.وعلق ماتويدي على غيابه عبر حسابه على تويتر «للأسف سأنسحب من هذا المعسكر التدريبي ولكني متأكد بأن المنتخب الفرنسي سيحجز بطاقته إلى النهائيات».