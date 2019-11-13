دوليه

يختتم الأزرق تدريباته مساء اليوم على ستاد نادي الكويت استعدادا لمواجهة تايوان غداً على الملعب ذاته ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثانية للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال قطر 2022 وكأس آسيا 2023 في الصين.

وتبدو صفوف الأزرق جاهزة لتحقيق فوز عريض ينعش الآمال قبل المغادرة إلى بوتان من أجل مواجهة المنتخب النيبالي على ملعب تشانغ ليميثانغ يوم 19 نوفمبر الحالي ضمن الجولة السادسة من المجموعة التي يحتل فيها الأزرق المركز الثالث برصيد 4 نقاط جمعها من الفوز على نيبال والخسارة أمام أستراليا والتعادل مع الأردن، فيما تتصدر أستراليا المجموعة برصيد 9 نقاط بفارق نقطتين عن الأردن الثاني، وتحتل نيبال المركز الرابع برصيد 3 نقاط، وتتذيل تايوان المجموعة دون رصيد.

وكان الأزرق خاض تدريباته خلال الأيام الماضية على ستاد نادي الكويت بحضور جميع اللاعبين الذين استدعاهم المدرب ثامر عناد للقاءي التصفيات وكذلك لبطولة «خليجي 24» التي تنطلق في قطر يوم 24 نوفمبر الحالي، وتبدو صفوف الأزرق في أفضل حالاتها بعد التحضيرات الأخيرة التي ركز فيها عناد على تنفيذ الكرات العرضية، كما ان الفريق لا يعاني حالياً إلا من اصابة مدافعه خالد ابراهيم وهذا الأمر لن يشكل قلقا لعناد لتوفر اكثر من بديل جاهز لشغل هذا المركز في الوقت الذي تعافى فيه عامر المعتوق وسليمان عبدالغفور وباتا جاهزين للمشاركة.

وضمت القائمة التي استدعاها المدرب عناد كل من: سليمان عبد الغفور، حميد القلاف، وحسين كنكوني لحراسة المرمى. فهد الهاجري، فهد حمود، حمد حربي، خالد إبراهيم، شريدة الشريدة، عامر المعتوق، ضاري سعيد، سلطان صلبوخ، سامي الصانع، طلال فاضل، بدر المطوع، فهد الأنصاري، أحمد الظفيري، رضا هاني، سلطان العنزي، عبدالله ماوي، عبدالله البريكي، فيصل زايد، مبارك الفنيني، عمر حبيتر، فيصل عجب، أحمد الزنكي، يوسف ناصر، وشبيب الخالدي. في المقابل وصل المنتخب الضيف الى البلاد اول من امس وخاض تدريبه الأول امس على ستاد صباح السالم فيما يخوض

تدريبه الرئيس اليوم على ملعب المباراة.

وسيعقد في 12:00 ظهر اليوم في قاعة الشامية بفندق فور بوينتس «الشيراتون» المؤتمر الصحافي للمباراة بحضور مدربي المنتخبين ولاعب من كل فريق على ان يسبقه الاجتماع الفني في 11:00 صباحا.

