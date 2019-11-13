محلية

تنطلق بعد غد الجمعة بطولة الكويت للموتوكروس للموسم الرياضي 2019-2020 التي ينظمها النادي الدولي الكويتي للسيارات (KT) بالتعاون مع النادي الدولي الكويتي لرياضة السيارات والدراجات

الآلية على حلبة مدينة الكويت لرياضة المحركات.

وتتكون البطولة من 5 جولات من ضمنها جولة عالمية بمشاركة متسابقين من جميع أنحاء العالم، وتبدأ الجولة الأولى بعد غد الجمعة والجولة الثانية يوم 7 ديسمبر المقبل، والثالثة في 4 يناير من العام المقبل، أما الرابعة وهي الجولة العالمية فتقام يومي 21 و22 فبراير تزامناً مع الاحتفالات بالعيد الوطني وعيد التحرير، فيما تقام الجولة الأخيرة من البطولة يوم 14 مارس المقبل.

وأكد رئيس أنشطة الدراجات الآلية في النادي الدولي الكويتي حمد السيف أن البطولة تقام وفق لوائح وقوانين الاتحاد الدولي للدراجات الآلية (FIM) وبمشاركة منظمين دوليين معتمدين لدى الاتحاد الدولي.

وأضاف السيف ان الجولة الأولى من البطولة التي تنطلق بعد غد ستكون بمشاركة متسابقين محليين وبعض المتسابقين من الدول الخليجية، لافتاً إلى أن الجولة الرابعة ستكون بمشاركة عالمية خلال شهر فبراير الذي تحتفل فيه الكويت بالعيد الوطني وعيد التحرير وهي مناسبة غالية على قلوب الكويتيين جميعاً.

وتمنى السيف أن تكون هذه البطولة بداية لإعادة إحياء هذه الرياضة التي تحظى باهتمام واسع لدى فئة كبيرة من الشباب الكويتي، وقال: «الكل يدرك أن رياضة الدراجات الآلية لها شعبية واسعة لدى فئة الشباب، ونحن نحاول أن نجذبهم إلى حلبات السباق في ظل وجود واحدة من أفضل الحلبات العالمية للموتوكروس في مدينة الكويت لرياضة المحركات، وذلك من أجل إبعاد الشباب عن القيادة في الشوارع والتسبب في الحوادث أو الأذى لهم وللآخرين».

وكشف عن نية المسؤولين في النادي الدولي الكويتي ومدينة الكويت لرياضة المحركات إقامة المزيد من سباقات الدراجات النارية للفئات السنية، مشيراً إلى أن الكل يسعى إلى تعزيز ثقافة القيادة في حلبات السباق في ظل وجود هذه الحلبة الرائعة.

ودعا السيف الجماهير الرياضية ومحبي هذا النوع من السباقات إلى متابعة المنافسات والحضور إلى الحلبة، خصوصاً أن البطولة تحت إشراف منظمين معتمدين لدى الاتحاد الدولي للدراجات النارية.

