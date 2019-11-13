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أوقعت قرعة بطولة كأس الأمير التي سحبت اول من امس في مقر اتحاد الكرة، القادسية في مواجهة الساحل في الدور التمهيدي، فيما جنبت قرعة البطولة التي تشهد مشاركة 15 ناديا وتقام بنظام خروج المغلوب، الكويت من خوض منافسات هذا الدور بصفته حاملاً للقب المسابقة، في حين ستكون هناك قرعة عشوائية في الدورين ربع النهائي ونصف النهائي.

وفي باقي مواجهات الدور التمهيدي يلتقي السالمية مع الفحيحيل، وكاظمة مع النصر، والعربي مع التضامن، واليرموك مع الشباب، وخيطان مع برقان، والصليبخات مع الجهراء.

أما قرعة بطولة كأس ولي العهد التي سحبت اول من امس أيضا وتشهد مشاركة 15 ناديا وتقام بنظام خروج المغلوب، فوضعت القادسية والعربي وجها لوجه في مستهل مشوارهما في المسابقة، عن المجموعة الثانية، التي تشهد 3 لقاءات أخرى وتجمع برقان مع كاظمة، والجهراء ضد الصليبخات، والشباب أمام النصر.

وفي المجموعة الأولى يتواجه السالمية مع الفحيحيل، والساحل مع خيطان، والتضامن مع اليرموك، وجنبت القرعة الكويت الذي وضع على رأس هذه المجموعة من خوض منافسات الدور الأول على ان يبدأ مشواره في الدور ربع النهائي ويلتقي فيه مع الفائز من لقاء التضامن واليرموك.

