محلية

أعلن رئيس اتحاد الجمباز فهد الصولة أن منافسات الموسم الرياضي الجديد 2019- 2020 التي تنطلق يوم الأحد المقبل ستشهد مشاركة 8 أندية في مسابقات الجمباز الفني في مختلف المراحل العمرية (الأشبال والناشئين والشباب والسن العام)، موضحا ان الأندية الثمانية المشاركة هي: العربي، القادسية، الكويت، كاظمة، النصر، الجهراء، التضامن وخيطان.

ونوه الصولة بأن قرعة بطولات الاتحاد لجميع المراحل ستجرى في الساعة السادسة من مساء يوم غد في مقر الاتحاد بمبنى اللجنة الأولمبية.

وتمنى الصولة ان تتسع رقعة التنافس في البطولات المحلية من خلال انتشار اللعبة في جميع الأندية، مؤكدا في هذا الخصوص حرصه على تطوير هذه الرياضة وتوفير جميع مقومات نجاحها، ومد يد التعاون إلى جميع الأندية المشاركة في المسابقات المحلية من أجل النهوض بالجمباز الكويتي بشكل عام.

وتوقع رئيس اتحاد اللعبة ان يكون التنافس قويا هذا الموسم بعد الإقبال الكبير من قبل اللاعبين الشباب على ممارسة هذه الرياضة الشيقة والمثيرة، وعلى ضوء الاستعدادات التي تقوم بها الأندية طيلة الفترة الماضية.

وشدد الصولة على أن ظهور الأندية بمستوى مميز سينعكس ايجابا على المستوى العام للبطولات وعلى المنتخبات الوطنية بكل فئاتها كما سيسهم بتدعيم قاعدة اللاعبين، في الوقت الذي يسعى فيه الاتحاد الى تبني خطة طموحة تتضمن إعداد لاعبين يستطيعون المنافسة بقوة في جميع البطولات الأقليمية والعربية والدولية.وتقدم رئيس الاتحاد بالشكر والتقدير الى الهيئة العامة للرياضة بقيادة مديرها العام د. حمود فليطح ونائبه لشؤون الرياضة التنافسية د. صقر الملا على دعمهما لأنشطة الاتحاد وتذليل جميع العقبات التي يواجهها، مثمنا في الوقت ذاته الجهود التي يبذلها رئيس اللجنة الأولمبية الشيخ فهد ناصر الصباح للنهوض بالرياضة الكويتية بوجه عام وبلعبة الجمباز على وجه الخصوص.

