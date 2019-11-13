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حقق الجواد «مدباج» العائد إلى اسطبل محمد الحمدان كأس المرحوم خالد يوسف المرزوق بعد تفوقه في الشوط الرابع المخصص لجياد الدرجة الثالثة على مسافة 1600 متر،ضمن سباقات الخيل في نادي الصيد والفروسية اول من أمس.

وفاز الجواد «هلا عبدالله» العائد إلى اسطبل كيفان بكأس جريدة «الأنباء» بعد تفوقه في سباق الشوط الثالث المخصص لجياد المختلط من جميع الدرجات على مسافة 1000 متر.

وفي الشوط الأول (مختلط أفراس) على مسافة 1200 متر، جاء في المركز الأول «عين نورة» العائد إلى اسطبل السرور، فيما نجح الجواد «محرز» العائد إلى اسطبل الدعية في خطف المركز الأول في الشوط الثاني لجياد الدرجة الأولى على مسافة 1400 متر.

وأعرب أمين سر نادي الصيد والفروسية الشيخ صباح الفهد عن سعادته الكبيرة بالمنافسة القوية بين أكثر من اسطبل للفوز بالمراكز الأولى، مشيدا بالدعم المقدم من أسرة المرحوم خالد يوسف المرزوق لرياضة الفروسية.

