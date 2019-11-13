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كشف عادل عطا الله مدير قناة «كويت سبورت» الرياضية عن استعداد القناة لنقل منافسات كأس الخليج الرابعة والعشرين المنتظر انطلاقها في قطر يوم 24 الشهر الحالي، بشكل سيلقى رضا واستحسان متابعيها.

واشار عطا الله الى ان ادارة القناة بدأت التجهيز والاستعداد لمواكبة الحدث الذي يحمل طابعا خاصا لأبناء الخليج منذ لحظة الاعلان عن اقامة البطولة بشكل رسمي، وذلك من خلال اعتماد خطة العمل وتحديد البرامج التي سيتم بثها من العاصمة القطرية الدوحة وهي برنامج «بين الشوطين» الجماهيري الذي يلقى تفاعلا ومتابعة كبيرة من متابعي كرة القدم الكويتية سواء من داخل البلاد او من مختلف الدول.

واضاف ان القناة ايضا ستقوم ببث استديو تحليلي خاص بمباريات البطولة مباشرة من ستاد خليفة الدولي الذي سيستضيف منافسات مونديال قطر 2022.

كما اشار الى ان القناة ستقوم ايضا ببث رسائل مباشرة على مدار اليوم من قطر لمواكبة كافة المستجدات في البطولة بهدف ابقاء الجماهير على مقربة من اجواء البطولة.

واشاد عطا الله بالدعم اللامحدود من قبل قيادات وزارة الاعلام لقناة «كويت سبورت» لتقديم كل ما هو جديد ومواكبة حركة التطور في البرامج الرياضية، في ظل توجيهات وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري ووكيلة الوزارة منيرة الهويدي ومتابعة الوكلاء المساعدين سعود الخالدي (وكيل التلفزيون) وغالب العصيمي (وكيل المالية والادارية) الذين يعملون على تذليل جميع العقبات وتوفير كل الاحتياجات لخروج الحدث بالشكل اللائق.

كما توجه بالشكر الى مسؤولي اللجنة المنظمة العليا للبطولة على تذليل جميع العقبات وتسهيل مهام فرق عمل وادارة قناة «كويت سبورت».

