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عاد القادسية بقوة الى دوري كرة اليد بعد غياب دام اربعة مواسم، بفوزه على اليرموك 31-22 أول من امس في ظهوره الاول في البطولة التي شهدت ايضاً فوز الجهراء على الشباب 30-24، والسالمية على خيطان 32-25. وغاب الأصفر في الموسم الأربعة الماضية بعد الغاء اللعبة في النادي، لكنه عاد هذا الموسم في محاولة لاستعادة امجاده السابقة. وحقق الاصفر أول نقطتين في البطولة، فيما بقي رصيد اليرموك على نقطتين ايضاً. وبدوره رفع السالمية رصيده إلى 4 نقاط، وظل خيطان دون رصيد من النقاط. وحقق الجهراء اول نقطتين في حين استمر رصيد الشباب خالياً من النقاط.