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أكد السوري يبرم خوجاجيان مدرب فريق كرة السلة في النادي العربي ان فريقه سيبدأ تدريباته السبت المقبل بصورة رسمية استعداداً لاستكمال بطولة الدوري بعد انتهاء مشاركة منتخب كرة السلة في البطولة الخليجية التي ستقام في الكويت خلال الفترة من 23 نوفمبر لغاية 1 ديسمبر المقبل. وخاض العربي 8 مباريات في بطولة الدوري حقق الفوز في ست منها مقابل هزيمتين وهي نتائج مرضية لطموح الفريق في البطولة لغاية الآن حيث يضع مدرب الاخضر هدفا محدداً في الدور التمهيدي هو التأهل الى الدور الثاني مع الفرق الستة الاولى. وقال يبرم أن الفريق يسير وفق الهدف الموضوع له من قبل الجهاز الفني والمتمثل بحسم الصعود الى الدور الثاني حيث بات الاخضر في وضع جيد لحسم تأهله بعد ان جمع 14 نقطة لغاية الآن. وذكر يبرم ان فترة التوقف الطويلة ستعود بالسلب على الفريق نظراً لابتعاد اللاعبين عن التدريبات الجدية وبالتالي فقدانهم نسق المباريات، وقال: «من الصعب تجميع اللاعبين وحثهم على حضور التدريبات في ظل توقف البطولة الامر الذي سيصيبهم بالملل»، وتابع المدرب السوري: «سوف نعاود تدريباتنا الجدية اعتباراً من السبت المقبل وسنحاول اجراء مباريات ودية مع الفرق الاخرى من اجل المحافظة على مستوى الفريق».