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بدأت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي تصوير مشاهد فيلم «أشباح أوروبا» بصالة كبار الزوار في مطار القاهرة.

وقال مصدر مقرب من أسرة الفيلم - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - «انتقل أبطال الفيلم اليوم إلى مطار القاهرة لتصوير بعض المشاهد الخاصة بالفيلم»، مشيرا إلى حصولهم على التصاريح اللازمة من سلطات المطار لاستخدام صالة رقم 4 والمخصصة لكبار رجال الأعمال وأصحاب الطائرات الخاصة. وأشار إلى أنه لم يتم تحديد موعد انتهاء تصوير هذه المشاهد لأنها ستتم بعيدا عن مواعيد العمل في المطار.

وتعود هيفاء وهبي بهذا الفيلم إلى السينما بعد غياب 5 سنوات منذ آخر أفلامها (حلاوة روح) الذي تم عرضه عام 2014. وتدور أحداث الفيلم في إطار من الأكشن والمغامرات.

